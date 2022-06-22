正常人通常要上了年紀，才會出現聽力障礙，但耳鼻喉科醫師陳亮宇發現，現在不少年輕人也有聽力問題，他曾收治一名16歲高中生，因長期戴耳機打電動，導致他聽力嚴重受損，另一名60、70歲婦人則是長期服用向地下電台購買的不明藥物，導致聽力快速退化。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在節目《醫師好辣》提到，他曾遇過一名耳朵退化嚴重的16歲高中生，由於他平時課業壓力大，閒暇時間會靠打電動舒壓，而且一定會配戴耳機，體驗感官刺激帶來的享受，聲音也越開越大，他的媽媽之後發現不對勁，因為兒子的聽力變得很差，趕緊帶他至醫院做檢查，發現患者在60多分貝的環境下，依舊聽不清楚。

陳亮宇醫師透露，患者聽力已退化到5、60歲的程度，當耳朵長期處於80分貝以上的噪音環境中，就會造成聽力受損，而一般公車、貨車行駛的音量就是約80分貝，由此可知，患者戴耳機的分貝量肯定超過公車、貨車行駛聲，聽力受損後，聲音就會開越大，造成惡性循環，而且耳朵的神經細胞不像皮膚細胞，一旦受損就不會再生，也沒有藥物能治療。

另外，除了噪音會造成聽力受損，亂吃藥物也會影響聽力，陳亮宇醫師接著說，他曾遇過一對6、70歲的姊妹，妹妹聽力變得非常差，進一步檢查發現，她竟到了「重度殘障」的程度，但聽力問題大部分取決於基因，若有聽損基因就容易老化，而有些人基因優良，就算60、70歲聽力依舊很好，因此他們先替姊姊進行檢查，發現她的聽力狀況佳，排除基因問題。

進一步詢問得知，妹妹喜歡在地下電台亂買藥吃，但許多藥都來路不明，甚至可能摻雜耳毒性、腎毒性的成分，恐會造成耳朵及腎臟問題，妹妹長期服用不明藥物，最終導致聽力受損，醫師也呼籲，民眾千萬不要亂買藥吃，一定要服用藥局或診所開立的合格藥品，以免沒吃進健康，反而更傷身。

但要如何評估自己的聽力是好是壞？陳亮宇醫師提出3點自我檢測方法，民眾與他人對話時，若經常聽不太清楚，甚至出現「蛤？」、「聽不見再說一次」的反應，就得特別留意，另外，常常被提醒電視音量越開越大，而且說話聲音漸增時，也都是聽力受損的跡象，若經常出現不明耳鳴、耳悶等症狀也要小心。