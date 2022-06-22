6月27日起，台北寒舍艾美酒店探索廚房正式恢復平日午餐及下午餐服務，為迎接暑假商機，探索廚房於指定日期推出快閃優惠，2人同行1人免費！6月27日至6月30日，平日午餐與下午餐，祭出2人5折，3人67折，4至20人75折的優惠，即日起開放預訂！午餐時段原價每人1,690元+10％、下午餐時段原價每人1,290元+10％。

探索廚房午餐時段主廚推薦「威靈頓牛排」將菲力牛排香煎上色後輕抹上蘑菇泥，以酥皮包裹成柱狀直接烤製，香酥外皮下的粉嫩牛肉溢出豐盈肉汁。粵式傳統「避風塘沙公」嚴選鮮活肥碩的沙公，高溫油炸緊鎖住紮實肉質後，加入乾辣椒、豆豉、以及靈魂要角的金黃蒜酥，以大火快速翻炒，鑊氣十足。「櫻花蝦臘味米糕」於蒸煮糯米時加入肝腸與臘腸，使其油脂充分融入米飯中，最後添入櫻花蝦點綴，傳統好味，不要錯過。甜點特別推薦全新現做的「芒果香緹吉拿棒」，酸甜的芒果搭配外表酥脆的吉拿棒。

下午餐除了有主廚現切爐烤牛排，還有豐盛海鮮與現煮麵區等經典美味。同時，為「甜點控」嚴選台南愛文芒果，祭出多款夏季美味甜點，特別推薦「芒果帕林內」帕林內是法語中榛果醬，將榛果表面焦糖化後搭配軟綿的芒果慕斯，每一口都是甜蜜滋味。「椰香芒果布丁」主廚特製酸甜芒果奶酪並淋上椰香西米露，讓味蕾一次感受盛夏美好。「芒果歐帕利斯」以法國法芙娜歐帕利斯白巧克力慕斯搭配新鮮芒果丁，濃郁白巧克中帶有芒果清香，多層次風味巧妙結合。最後「鮮芒果泡芙」香脆泡芙搭配芒果卡士達內餡，上面點綴香甜多汁新鮮芒果丁，喜愛芒果的饕客不容錯過。