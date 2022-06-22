台灣疫情逐步從高原期和緩下降，進入暑假旺季、為爭取客群回流，王品集團四大品牌: 「王品」、「夏慕尼」、「西堤」與「hot 7」聯合祭出消費「抽鑽石好禮」、「現金點數加碼回饋」多重優惠。即日起自7月31日，於上述四品牌內用或外帶，消費兩次且單筆滿500元、不限同品牌，即可獲贈「瘋點數100點」（不累贈），消費第三次再加贈「瘋點數50點」還可再參加價值12,000元鑽石項鍊抽獎機會，對消費者而言「食」在「有夠鑽」。

除上述活動外，王品、夏慕尼、西堤、hot 7也破例取消以往優惠不併用的限制，同步推行的外帶滿額折百活動-王品滿千元折120元、西堤滿988元折100元、夏慕尼滿990元折100元、hot 7滿699元折100元；以及內用贈菜優惠-王品消費乙客套餐款待奶油淡菜佐干貝、西堤憑三劑疫苗證明畫面消費套餐88折、夏慕尼憑官網畫面消費兩客套餐款待松露鮑魚、hot 7憑臉書畫面消費兩客贈鹽焗蝦，只要符合活動條件，內用外帶優惠皆可併用，號稱寵粉無極限

受疫情的影響，消費用餐模式也不斷變化，王品集團觀察過去倚賴客人堂食為主的王品牛排、夏慕尼、西堤等西式品牌，透過菜色調整、不斷推陳出新，外帶比例拉升近20％，平均客單價約在500元左右；也發現品牌透過數位行銷點數活動，更增加活動參與度，其中西式品牌消費者使用王品瘋美食App交易佔比為全集團最高、平均達50％。因此這次活動藉由聯合品牌擴大客群範圍，瘋點數加碼、放寬活動限制，讓民眾體驗最有感的回饋。