舷號「18」的中方海軍003型航母「福建」艦6月17日下水

中方003型航母「福建」號17日已下水，展現了北京想成為世界級軍事大國的雄心。此外，這也顯示，北京準備和華府在美國長久以來最強的領域一較高下。

澳洲智庫洛伊研究所（The Lowy Institute）國際安全計畫主任羅傑文（Sam Roggeveen）21日在《外交政策》（Foreign Policy）網發文指出，美國在全球，尤其是在亞洲的軍事優勢，建立在圍繞航母的海軍力量上。如今中國直接挑戰，傳達出的訊息是：「任何你們能做的，我們都能做得更大、更好。」

分析指出，比起前兩艘航母，「福建」號的確有很大的改進。例如，它的滿載排水量遠比前兩艘航母大，同時也以「電磁彈射系統」（EMALS）取代滑躍式甲板，不僅能搭載更多艦載機，也能更有效地縮短它們起飛的時間。

然而，「福建」號和採核動力的美國福特級（Ford class）及其他現役航母不同，遠航時需要依賴補給艦。另一個則是規模，「福建」號是中方的第一艘超級航母，如今雖然下水，但尚未完工，離服役還需要好幾年。相對的，美國有11艘航母，而每1艘都比中國「福建」號強大。

分析指出，除了艦隊的規模和戰力外，似乎還該三思，把中國的航母艦隊視為對美國的直接挑戰。以航母為中心對戰的時代已遠去，如今潛艦和反艦飛彈既強大，又無所不在，以致萬一爆發大戰，航母可能活不了太久。

無論如何，重點在於，美國已體認到，既然航母能接近敵方海岸，艦載戰機就不需要有太遠的航程。同樣的，中方可能也出於同樣的目的來設計航母。北京要的是能威懾或懲罰較小國家，而不是用來對抗勁敵的軍力。不過，目前中方會發現，難以在不觸及美國在亞洲安全網的狀況下部署這種力量。

然而，隨著北京有效掌控南海，擴建人造島，並在上面建設軍事設施，這網路邊緣已有磨損的跡象。而在這過程中，美國似乎也沒太抗拒，畢竟經過盤算，華府並不認為，它的利益有被威脅到願意和中方大動干戈的地步。

也因此，「福建」號或許並不是對美國海上軍力的直接挑戰，反倒顯示中方所想的是，當美國在亞洲力量的可靠性進一步衰退，而北京可以更自由地與較小的國家打交道的時代到來。換句話說，中國正在打造一支後美國艦隊。