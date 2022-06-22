男星傅孟柏有著俊秀外型和靦腆氣質，憑藉精湛的演技獲得無數影迷喜愛，金鐘視帝傅孟柏的戲約不斷，而且工作遍及兩岸三地，十分忙碌。不料，昨（21）日傅孟柏突然發長文，指出「被黑被毀謗」，遭傳不認真、不愛背台詞，讓傅孟柏澄清自己很認真看待表演，在拍攝過程中花費時間討論是要在表演上尋找新的可能性，而經紀人也做出回應希望大家能夠保持善意，這個圈子才會更好。

傅孟柏昨（21）日發文透露：「在專業的領域裡被黑被毀謗是好事，代表著有人把你當作競爭者，當作敵人，把你當成一回事。但是我對於這個毀謗的內容有一些想法，因為這不小心衝碰了我的底線。」傅孟柏指出有人傳他「不認真，不背台詞，很愛在現場討論劇本」，而傅孟柏是北藝大戲劇系導演組畢業，他認為如果真的對表演態度輕浮，還沒出社會就會被系上的老師「處決」。

傅孟柏坦言自己確實很常在現場討論劇本，討論走位、收音、燈光都是為了要讓戲更完美，這些都是他在準備充足後，持續更精進的行為。他自認對角色負責，並且希望能夠用盡一切力量為劇本服務。他同時承認這樣隨時調整的工作狀態，可能有劇組喜歡，也可能有劇組會覺得很煩，並回憶起過去和日本團隊合作，劇組從一開始就設定好，只要照著做就好，那時候他仍然非常愉快的完成工作，畢竟「討論從來就不是為了證明自己，而是一種對於現況想要更理解和參與。」

但傅孟柏也認為，「在這樣的創作環境裡，不能夠放過任何一次討論的機會，即便你認為你已經做了充足的準備，也不應該錯過現場討論能產生的火花。唯有這樣大家才能夠一直變強，東西也才會越來越好。」一番話引來許多粉絲和演藝圈好友留言認同，並給予加油打氣。

男星傅孟柏發文表示被觸及底線。（圖／截取自facebook）

而傅孟柏經紀人回應：「別人怎麼說真的不重要，孟柏其實只想抒發一下他對待表演工作的態度和想法，在這個環境下工作，其實大家都很辛苦，希望有心人士保持良善，因為可能你不經意的一句話，就會被人惡意解讀傳遞，而影響到任何一個認真對待自己工作的人，大家都有這個心態，圈子才能越來越健康，產業才能越來越強大」。