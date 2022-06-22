面對這波疫情，醫護人員相當辛勞，加上政策不斷改變，醫護人員必須很快的去適應各種突發狀況，北市某醫護人員抱怨指出，醫院因應政策開了一堆專責病房，造成人力不足，好不容易招募到人力支援，結果醫院卻把這些人力調到其他單位使用，相當離譜；也有醫護人員甚至二次確診，卻還得自己請病假扣薪，才能去看醫生。

全台醫療量能吃緊，醫護人員就算確診仍要繼續值班，台北市出現一名醫護人員已二次確診且Ct值僅10左右，遭要求繼續上班照顧病人，他痛批，「你的家人敢給Ct值10的護理師照顧嗎？」衛生局未正面回應解決方法，堅持稱二度感染與配套待中央明列，有疑慮「就去看醫生」。

隨著二度感染越來越多，如今中央流行疫情指揮中心專家會議達成共識，2周內出現症狀大多屬於原病程復發，超過3個月才屬於二次感染。

北市一名醫護人員在5、6月兩度確診，5月康復後，沒想到6月檢出CT值僅約10，立刻向主管通報，卻得到「醫事人員二次確診不需隔離」的回應，若不舒服的話，可去急診或是自行請病假。

醫護人員批評，政府遲遲未訂出復發、二次確診的相關細節，還將二次確診醫事人員排除隔離，讓許多同仁在自己不願意的狀況下，被迫成為傳播者，承受心理壓力。

北市衛生局發言人紀玉秋表示，中央近期將明列二次感染配套措施，Ct值只是一個指標，還要再評估臨床症狀、是否在高風險工作場域等；至於目前若有懷疑二度感染者、或是Ct值低等有疑慮者，「就去看醫生」，尋求醫生評估，經醫生判定二次感染後，仍可採取隔離、居家照顧等隔離治療。

議員耿葳表示，現在醫護人力是否不足，才會導致醫護需要「帶病上陣」？批評市府還在等待中央定義，是甩鍋中央，反而導致醫療第一線和病患自己承擔，呼籲北市府要拿出態度，應該自行訂出配套措施，「難道萬一出事，又再甩鍋給中央？」