根據VOA美國之音報導，隨著大陸經商環境的惡化與全球供應鏈重組，韓國企業去中國化、投資美國的趨勢日趨明顯。數據顯示過去10年韓國對大陸投資額增長不到60％，而對美投資額卻猛增近370％。專家指出，目前世界經濟正處於全球化向去全球化過渡的時期，不同意識形態陣營和區塊內部構建供應鏈已成大勢所趨，今後韓企對大陸投資或將進一步放緩。

從新增法人數量來看，過去10年間韓國在大陸新設立的法人持續減少，去年為261家；而在美國則呈現持續增多的趨勢，去年達到了617家。

另從韓國大型企業在大陸經營行動也側面反映數據趨勢，綜合韓國媒體和彭博報導，樂天集團計劃今年上半年內關閉位於上海的法人企業，相關人員已全部撤離，僅剩下法人註銷等流程，而位於瀋陽的主題公園大型項目也在出售中。

其他主要大企業也先後縮減在陸業務。SK集團去年出售北京SK大廈和汽車租賃業務；LG於2020年出售北京LG雙子座大廈，並關閉昆山、天津、瀋陽等地公司；三星電子2019年、2020年也先後關閉惠州最後一家智能手機工廠與蘇州的最後一家電腦工廠。

但反觀在美卻表現出投資趨勢。在上月底的美韓首腦會談期間，現代汽車公佈105億美元的對美投資計劃，包括電動汽車及電池、機器人技術、城市空中交通、自動駕駛和人工智能等領域。稍早三星也斥資170億美元在德州泰勒市投建生產用於人工智能、5G等的尖端晶片代工廠，本月內有望正式動工。

事實上，韓國企業近年在大陸市場銷售額較持續下滑。根據韓國企業數據研究機構CEO SCORE分析，從2016年到2020年，韓國500強企業的320家在大陸法人的銷售額減少了27.5％。

除本土競爭的加劇，與大陸經商環境的變化也不無關係。韓國全國經濟人聯合會去年底對在華經營的韓企調查顯示，超過8成企業認為大陸經商環境較10年前惡化，其中政府風險是最大原因；70.2％認為大陸政府為實現共同富裕採取的各種管制措施造成負面影響。