受疫情影響，國內數千所中小學改採遠距教學，大量協助教學現場運作的課後照顧教師、特教助理員，因暫停實體課程導致收入中斷。對此，民進黨立委今出面呼籲教育部，應比照去年紓困4.0方案，補助教學鐘點人員補助6成薪資；教育部回應，相關預算已編列，待政院核定就可實施。

民進黨立委吳思瑤指出，今年教育部雖然沒有採取全國一致性停課，但統計至6月20日止，各地有3007校全校停課、555校部分停課，而停課所影響的鐘點人員生計，教育部依該思考解決。

吳思瑤說，因為沒有升三級，因此教育部將停課與否的權責下放給地方政府，但這不代表對教育第一線的支持就擺在那裡；如今隨著暑假即將到來，鐘點人員更是沒有授課的機會，長時間的收入短少，教育部必須伸出援手給予補助。

吳思瑤強調，教育部也應該釐清所有教育第一線的鐘點人員有哪些，例如課後社團輔導人員，這些都應該精細的盤點出來，才可能更全面性地給予周延的補助。

民進黨立委陳秀寶也說，全國22縣市有3千多個學校停課或部分班級停課，導致鐘點人員薪資中斷，生計受影響的程度其實與去年相同；由於接下來到底還會停課多久仍不明朗，教育部應比照去年紓困4.0方案提供6成薪資補助，照顧教育第一線的人員能度過疫情難關。

面對執政黨立委呼籲，教育部表示，目前已將鐘點人員的補助預算方案送交行政院，待政院拍板後就能實施，協助教學鐘點人員度過難關。