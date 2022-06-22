國旅補助即將於7月15日開跑，加上本土疫情緩降，必將帶動國旅熱潮，台中悅樂旅店鎖定喜愛文學與深度文化體驗的旅遊客群，將自7月1日至12月31日止，與中央書局共同合作推出「文學裡的味道住房專案」，雙人房價格自3,180元起，搭配國旅補助平日(週日至週四)入住最高折扣1,300元，輕鬆感受台中最新潮旅店、探訪中央書局，任選品嚐作家料理餐點2份，另享額外購書9折、點用飲品8折的專屬優惠，同時可享用悅樂旅店的全天咖啡茶飲供應、多國泡麵宵夜、每日現作爆米花與在地零食供應、免費單車借用多樣特色服務。

台中市中央書局不只是百年老字號書店，更是中台灣藝文、民主思潮的搖籃及代表，重新開幕後的空間設計與精選主題書籍，成為喜愛閱讀、文化民眾的必去景點。自2021年底首度邀請文化名人共同推出每季限定的作家料理，為日常的飲食增添文學滋味，深化閱讀的廣度與深度，本季則邀請詹宏志、蔣勳、蔡珠兒、裴偉、陳綺貞，推出宣一紅燒牛肉蛋包飯、五行九宮蔬食、醃篤鮮湯飯、栗子燒雞及法式馬德蓮，價格自220元起，帶領書迷與饕客領略文學裡的味道。

除本季合作推出的住房專案活動外，悅樂旅店也與中央書局深度合作「四時書屋計畫」，運用書想室空間打造專屬閱讀角落，用文化點亮探索在地的好奇心，匯集《週三讀書會》、台中作家文學、風土旅行、飲食文化、親子共讀5大主題選書企劃，造訪悅樂旅店隨時都能發掘全然不同的閱讀樂趣。

位於台中舊城區核心的台中悅樂旅店，距台中火車站步行5分鐘，全棟共計41間客房，陽光客房、活力雙人房、精彩四人房、歡樂四人房及青春背包客房，空間大小自6.7坪~8.7坪不等，涵蓋雙人、四人及特色的背包客鋪位房型，飯店設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格。飯店規劃自動入住設備、全館免費WIFI、共享單車、洗衣間、共享工作空間、閱讀區、全天咖啡茶飲供應、展演舞台、共享廚房及廚具設備等多元服務，搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現作爆米花與在地零食供應，邀請旅客如到朋友家作客般輕鬆自在，感受充滿熱情與活力的住宿體驗，滿足商務、家庭旅行的不同需求。