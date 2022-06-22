新北市2歲男童「恩恩」因確染疫死亡，引發外界關注，新北市長侯友宜今天表示，自己會反省檢討，他會負起全部責任。民進黨立法院黨團書記長陳歐珀今天批評，侯友宜至今一句道歉都沒有，要付什麼責任。民進黨立委羅致政質疑，侯友宜在保護的不是第一線基層，而是保護「他所溺愛的新北市衛生局長陳潤秋」。

陳歐珀指出，恩恩染疫死亡案延燒至今70天， 卻看不到鑫北市府反省，只看到掩飾卸責，堅持不認錯，毫無檢討，甚至還押媒體、檢舉吹哨者，新北市府的作為令人憤怒。

對於侯友宜稱「同仁盡力了，他會負起全部責任」，陳歐珀質疑，陳潤秋說6月10日稱，中和衛生所無裝設錄音設備，無法提供錄音黨，請問鑫北市府哪個同仁盡力了；侯友宜連道歉都沒有，是從台北縣到新北市以來最冷血無情的首長。

羅致政說，要不是關鍵的錄音黨被曝光，侯市長還會感同身受嗎？要不是如此不堪的真相被公布，侯市長還是冷血無情，完全沒有同理心，現在侯市長所要負起責任，但新北市府昨天還把責任推給中央，稱按照SOP沒有延誤，甚至連一句道歉也說不出口。

侯友宜強調要保護同仁，沒有人苛責第一線的警消、衛生局同仁，羅致政強烈質疑，侯不是在保護第一線人員，是在保護他溺愛的陳潤秋，反而把第一線人員推到輿論的當頭，讓他們遭受各界批評跟質疑。