電影「Top Gun」捍衛戰士續集時隔36年再度上映，引起廣大影迷熱烈討論，搭上電影熱潮，空軍三重一村25至26日辦理「軍風文創市集」，共有52個攤位及36個品牌，現場展示難得一見的歷史軍用品及販賣精緻的軍風文創商品，包含阿湯哥騎摩托車時身穿的同款飛行夾克。

新北市文化局表示，空軍三重一村為北台灣保存最完整的防砲眷村，這次特別於「俯瞰-空照圖特展」卸展倒數前，辦理「軍風文創市集」，展示難得一見的歷史軍用品及販賣許多精緻的軍風文創商品，讓民眾感受濃濃的眷村懷舊氣息同時還能挖寶。

此次也有許多單位共襄盛舉，像是「中華民國歷史重演文教推行會」展出遷台軍服，「國防部北區人才招募中心」、「陸軍航空特戰指揮部」與「海軍陸戰隊」等人才招募小組設置招募攤位，其中陸戰隊更展示廣為人知的經典關卡「天堂路」，供遊客拍照打卡，讓活動更顯精彩。

「軍事歷史講座」於四連棟小劇場舉行，活動25日邀請國內知名歷史與軍事收藏學者滕昕雲博士及燎原出版區肇威主編、26日邀請軍事作家于倉和及軍式風格多媒體工作者吳尚融主講；市集現場也安排街頭藝人演唱，邀請不論是影迷、軍事迷、眷村迷，邊逛市集、邊聆聽往昔美好的懷念金曲，這2日都能在空軍三重一村體驗到不一樣的週末軍風時光。

現正於13號眷舍展出的「俯瞰-空照圖特展」，由新北市文化局與中央研究院、空軍司令部、農林航空測量所共同合作策劃，同步展示珍貴的航拍專用相機、控制器、飛行夾克等航拍周邊文物。另為推廣空照圖的小知識，只要活動2日於現場填妥線上趣味學習單，即可獲得由農林航空測量所提供的縮小版立體鏡，數量有限，送完為止。更多詳情請上空軍三重一村網站和臉書粉絲專頁查詢。