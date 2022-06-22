今天在大聯盟場上天使與皇家進行死鬥，他們派出曾投出無安打比賽的德梅斯(Reid Detmers)先發，不過他相當低迷，雖然撐了5局但痛失5分，自責分率上升到4.66，狀況仍相當不穩定，而此戰日本「二刀流」大谷翔平完全燃燒，先在6局轟出423英呎超大號3分炮，9局下球隊以7：10落後再敲追平3分炮，讓球隊進入延長賽。

They’re a 10, but they don’t vote Shohei Ohtani for the All-Star Game 😬https://t.co/rxsD40jmzi pic.twitter.com/OVLiyX0hDN — Los Angeles Angels (@Angels) June 22, 2022

德梅斯首局就慘遭皇家游擊手小威特(Bobby Witt Jr.)擊出陽春全壘打，2局連續挨二壘安打掉分，接著4局又失2分，這回被C.山塔納(Carlos Santana)轟2分炮，5局繼續上場，製造三上三下結束投球任務，總計投5局被敲5安打(2轟)失5分，有6次三振2次保送，不過他最後沒吞敗投，這可要感謝大谷翔平的強力救援。

5局結束後皇家以5：1領先，不過6局沃德(Taylor Ward)、「神鱒」卓奧特(Mike Trout)連續被4壞保送，這時大谷翔平抓住機會，鎖定92.3英哩四縫線快速球轟向左外野，擊球初速111.5英哩(約179.4公里)，距離則有423英呎，相隔7場開轟，也大大提振球隊士氣，兩隊在比賽後半段形成打擊大戰，誰也不讓誰。

SHOHEI OHTANI TIES IT IN THE 9TH WITH HIS 2ND 3 RUN HOME RUN ON THE NIGHT!!! OH MY GOD!! AND HE STARED IT DOWN!! LETS GO!!



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9局下天使以7：10落後，1出局後壘上有兩人，大谷翔平再次爆發，於2好2壞後擊出追平3分全壘打，15轟達陣，這球有438英呎遠，也幫球隊進入延長賽。此戰不含延長賽，大谷翔平4打數有3安打(2轟)貢獻7分打點，沒有吞下任何三振，幾乎以一己之力帶領球隊，目前雙方仍在延長賽進行激戰中，誰能勝出還很難說。