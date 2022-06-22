婦買菜驚魂 上午8點出門竟街頭迷航九小時

台中一名72歲林姓婦人日前早上外出買菜後卻忘了回家的路，獨自在市區街頭流浪了9個小時，最後體力不支，蹲坐在路旁時，幸被巡邏經過的員警發現，帶回派出所確認身分，還熱心的買便當讓婦人「顧巴豆」，也結束婦人的買菜流浪記。

台中市警察局第二分局立人派出所巡佐童國棟、警員周錦賢於17日約下午17時30分，巡邏經過忠明路段時，見到一名婦人獨自蹲坐於路旁，以為婦人身體不適，趕緊上前關懷詢問。

婦人表示自己於上午8時許外出買菜，買完菜後欲返家，卻像鬼打牆一樣不斷迷航，怎麼也走不回家，最後實在是走不動了，只好蹲坐於路邊休息。員警進一步詢問其年籍資料，婦人能說出自己的名字跟生肖，並表示自己家住北屯區，但確切地址跟家裡電話都想不起來了。

員警見林婦筋疲力盡的模樣，決定先將其帶返所休息，經調閱相關系統，逐一比對資料，確認身分後，便立即連繫其女兒。當時正值晚餐時間，員警自掏腰包買了便當讓林婦「顧巴豆」，林婦開心地打開便當，才說起自己從早上出門後就都沒有進食，聽得在場員警相當心疼，直叫林婦趕緊用餐。

接到通知的林婦女兒趕到派出所後，見到母親平安無事，不但飽餐一頓，還與員警相談甚歡，瞬間放下心中大石，對於員警的熱心協助頻頻道謝，直說「有你們真好」！