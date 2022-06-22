大陸界面新聞22日報導，澳門特區檢察院今年5月對太陽城創辦人周焯華（外號「洗米華」）等21人涉嫌在大陸經營非法賭場案提起公訴。周焯華被控創立犯罪集團、不法經營賭博、清洗黑錢、相當巨額詐騙等罪名。其他被告也被控涉嫌參加犯罪集團。根據《澳門日報》消息，周焯華案將於9月2日開審。葡文澳門電台報導，當中涉及非法投注的金額超過8000億港元（約6800億人民幣）。

報導稱，案件要追溯到去年11月26日。2020年7月，浙江省溫州市公安局依法對張寧寧等人開設賭場案立案偵查：查明以犯罪嫌疑人周焯華為首、張寧寧等人為骨幹的跨境賭博犯罪集團，涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為。

「賭廳大鱷」周焯華為澳門賭場集團太陽城實控人。2007年，周焯華創立太陽城集團，此後該公司發展為澳門最大的博彩仲介，覆蓋博彩、金融、娛樂等多項業務，旗下員工多達千人。

根據「平安溫州」案情通報，周焯華透過發展境內人員為股東級代理和賭博代理、在中國境內成立資產管理公司、利用地下錢莊等非法管道為賭客提供資金結算服務等方式形成跨境賭博犯罪集團。

截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人，發展賭博代理1萬2000餘人，發展中國境內賭客會員8萬餘人，涉案金額特別巨大。

2021年11月，溫州市檢察院因周焯華涉嫌成立跨境賭博犯罪集團對其發出逮捕令。周焯華在同年11月27日被澳門警方扣留審問，並於11月29日被移送至監獄羈押，至今已有半年。除周之外，還有另外四名嫌犯被依法採用羈押強制措施。

澳門特別行政區檢察院進一步公開了部分調查結果。周等團夥涉嫌以澳門為基地，在菲律賓架設一個非法網路直播投注平台，透過「直播場景」吸引大陸居民為主要客源進行巨額網上非法賭博，並利用澳門的公司帳戶，透過地下錢莊轉移不法所得。

根據澳門初級法院排期，周焯華案將在9月2日下午開審，控方證人超過90人。起訴指出，周焯華涉利用太陽城貴賓會經營「賭底面」的不法活動，令六大博彩企業造成損失、博監局減少收取博彩稅，被控觸犯229項「在許可地方內不法進行賭博罪」，以及54項相當巨額詐騙罪、3項相當巨額詐騙罪未遂。

由於周焯華涉在沒有取得政府經營批給下，在菲律賓、越南娛樂場經營電話投注、網上投注，因而還觸犯不法經營賭博罪。

目前，澳門特區檢察院已經完成周焯華案件的起訴書，並已通知相關人士。檢察院將以創立和指揮犯罪集團、非法賭博、清洗黑錢等罪名起訴周焯華，以參加犯罪集團等罪名起訴其他20名嫌犯。