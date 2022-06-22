台中市消防局隨即趕到現場灑水降溫，避免災害擴大，影響民眾行經安全。（民眾提供）

「誰是肇事者？」台中市大雅區東大路2段南向車道，22日上午民眾發現地面疑有漏油狀況？造成一名機車騎士經過滑倒自摔擦挫傷送醫治療。警方指出，目前管線已無漏油，軍方人員到場採驗，並通知清潔隊清理現場；警方封閉該路段前後路口，避免再有騎士滑倒，全案正由相關單位調查釐清中。

警方指出，大雅區東大路2段南向車道，今天上午驚傳發生漏油事件，還有一名機車騎士經過時，因滑倒自摔造成擦挫傷，民眾發現後向警方通報。

台中市消防局派出協和、大雅、清泉等分隊及第一大隊至現場搶救，隨即先行灑水降溫避免漏油範圍擴大，摔傷民眾則被送至中港澄清醫院治療，意識清楚幸無大礙。

警方強調，民眾報案稱疑為軍方管線於地面漏油，已封鎖該路段，目前管線已無漏油情形，中油及軍方派員到現場察看，進一步調查釐清漏油的真正原由為何？大雅區公所清潔隊到場清理，預計下午約2時許就可清潔完畢，全案正由相關單位調查釐清中。