「誰是肇事者？」台中市大雅區東大路2段南向車道，22日上午民眾發現地面疑有漏油狀況？造成一名機車騎士經過滑倒自摔擦挫傷送醫治療。警方指出，目前管線已無漏油，軍方人員到場採驗，並通知清潔隊清理現場；警方封閉該路段前後路口，避免再有騎士滑倒，全案正由相關單位調查釐清中。
警方指出，大雅區東大路2段南向車道，今天上午驚傳發生漏油事件，還有一名機車騎士經過時，因滑倒自摔造成擦挫傷，民眾發現後向警方通報。
台中市消防局派出協和、大雅、清泉等分隊及第一大隊至現場搶救，隨即先行灑水降溫避免漏油範圍擴大，摔傷民眾則被送至中港澄清醫院治療，意識清楚幸無大礙。
警方強調，民眾報案稱疑為軍方管線於地面漏油，已封鎖該路段，目前管線已無漏油情形，中油及軍方派員到現場察看，進一步調查釐清漏油的真正原由為何？大雅區公所清潔隊到場清理，預計下午約2時許就可清潔完畢，全案正由相關單位調查釐清中。
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