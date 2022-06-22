星座運勢網站「蘇米的星座館」分析，白羊座、獅子座、天秤座、射手座今年夏天的桃花運達到顛峰，有望找到好緣份，與對方發展出浪漫又穩定的感情。

▍1.白羊座

5月木星經過白羊座的第一宮，給他們振奮的感覺，信心大增，不再感到綁手綁腳，能自然展現出熱情活潑的一面，渾身充滿魅力，因此身邊的異性特別容易被吸引，尤其在7、8月的時候白羊座會迎接今年桃花運的顛峰，很有可能會被愛慕者告白，有望覓得良緣。

▍2.獅子座

獅子座今年夏天在木星的加持下，會找到新的人生目標，愛情觀也會有所改變，能從不同視角來看待感情，過去束縛自己的執著想法也會被拋到腦後，遇到喜歡的人將能具備放膽一搏的勇氣，在對方面前展現出熱情大方的一面，尤其在7月有望遇到對的人，展開一段浪漫又穩定的關係。

▍3.天秤座

天秤座今年夏天的桃花運明顯轉旺，星象帶來新的關係、新的合作機會，和朋友的互動會增加，有機會出席更多社交場合，因此能認識更多新朋友，其中不乏志同道合的對象，兩人聊著聊著就擦出愛的火花，8月底桃花運來到高峰，美好浪漫的愛情將會如願降臨。

▍4.射手座

射手座在今年夏天能遇到很多好機會，自身實力和創造力得以徹底發揮，也能有大幅度的成長，整個人都散發著讓人難以忽視的魅力，身邊出現不少愛慕者，若有想要脫離單身的想法，現在就是最佳時機。在7月中、8月上旬射手座會迎接今年桃花運的頂點，如果有心儀的對象，主動接近對方就會獲得好結果。