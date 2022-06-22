#BREAKING According to the Taliban spokesman, due to last night's earthquake (magnitude 6.1), hundreds of people killed and wounded in four districts of #Paktika Province of Afghanistan. According to the sources more than 255 people have lost their lives & around 155 are injured pic.twitter.com/26cXbDYhqk — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) June 22, 2022

規模達6.1的強震襲擊阿富汗，內政部官員說，死亡人數已增為280人還有數以百計民眾受傷。

據BBC和CNN新聞網22日報導，社群媒體上的照片顯示，巴克迪卡（Paktika）省的民眾抬著擔架，在滿是斷垣殘壁的坍塌房舍和瓦礫間穿梭。地方政府官員說，死亡人數可能還會上升。

地震襲擊了距離東南部城市霍斯特（Khost）約44公里的地區，據歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）說，地震威力之強，阿富汗，巴基斯坦和印度等超過500公里的地方都感受到。

Powerful earthquake in Afghanistan kills at least 250 people and leaves scores injured, local official tells BBC https://t.co/ruiVrQParU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 22, 2022

BREAKING: #Afghanistan state-run news agency reports at least 155 killed in #earthquake in country's eastern Paktika province. pic.twitter.com/lAWicfKMwI — Amit Shukla (@amitshuklazee) June 22, 2022

目擊者說，阿富汗首都喀布爾，還有巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德都感受得到。一名喀布爾居民說，這次地震不但強烈，而且持續了很長的時間。

EMSC推文說，巴基斯坦， 阿富汗和印度約有1.19億人都感受到這次地震。而阿富汗塔利班政府國家災難部部長哈卡尼（Mohammad Nassim Haqqani）說，多數死者都在巴克迪卡罹難，當地約有100人死亡，250人受傷。

據美國地質調查所（U.S. Geological Survey，USGS）說，這次地震的深度約為51公里，發生在凌晨許多人還在睡夢中的時刻。