規模達6.1的強震襲擊阿富汗，內政部官員說，死亡人數已增為280人還有數以百計民眾受傷。
據BBC和CNN新聞網22日報導，社群媒體上的照片顯示，巴克迪卡（Paktika）省的民眾抬著擔架，在滿是斷垣殘壁的坍塌房舍和瓦礫間穿梭。地方政府官員說，死亡人數可能還會上升。
地震襲擊了距離東南部城市霍斯特（Khost）約44公里的地區，據歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）說，地震威力之強，阿富汗，巴基斯坦和印度等超過500公里的地方都感受到。
目擊者說，阿富汗首都喀布爾，還有巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德都感受得到。一名喀布爾居民說，這次地震不但強烈，而且持續了很長的時間。
EMSC推文說，巴基斯坦， 阿富汗和印度約有1.19億人都感受到這次地震。而阿富汗塔利班政府國家災難部部長哈卡尼（Mohammad Nassim Haqqani）說，多數死者都在巴克迪卡罹難，當地約有100人死亡，250人受傷。
據美國地質調查所（U.S. Geological Survey，USGS）說，這次地震的深度約為51公里，發生在凌晨許多人還在睡夢中的時刻。
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