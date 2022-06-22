確診後「無敵星星」一說成為討論議題，但近期還是有許多人二度感染，中研院研究員何美鄉強調無敵星星就是接種3劑疫苗加自然感染，但北市聯醫主治醫師姜冠宇則說，「複合免疫力」是醫學名詞，「無敵星星」是電玩名詞，真要說複合免疫力，比較像瑪利歐香菇，不容易直接Game Over而已，麻煩次世代打到你身上再來討論無敵星星是不是真的降臨。

姜冠宇指出，期待要適當，中央流行疫情指揮中心，已經有二度染疫的評估依據，「無敵星星」可以等到次世代疫苗的真實世界結果出來，再討論也不遲。

姜冠宇表示，他理解「無敵星星」是希望給大家信心，但按照病人的特性，你跟他說了60-75％的可能，他會理解成99-100％，如果沒發生或只發25-40％，就可能被患者吿。

何美鄉則認為，雖然因為新冠肺炎病毒變異株的出現，使群體免疫所需的絕對門檻變高，時效變短，但我們也不能因此而否認群體免疫效果的存在。