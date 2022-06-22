大部分上班族經常需要久坐工作，已經是很難改變的上班型態，但長期維持這個姿勢，不但容易腰酸背痛，對其他身體部位的傷害也很大，對此營養師高敏敏列出9種因為長期久坐而可能造成的傷害，並分享2個動作讓上班族在工作時也能輕鬆伸展、活動筋骨。

營養師高敏敏在臉書粉專發文，列出上班族、低頭族或經常久站、久坐且沒在運動的人，可能會導致的9種身體傷害。

1、肩頸僵硬：長時間低頭對脖子頸椎很傷，加上一直操作電腦，容易造成頸部肌肉疲勞。

2、駝背：腰部處於高壓狀態，可能使腰椎出問題。

3、腰酸背痛：肌肉酸痛是維持同一個姿勢太久時最常出現的問題。

4、關節卡卡：長期和椅面接觸，受到摩擦、擠壓，使坐骨神經酸痛。

5、循環代謝差：坐太久可能會阻礙臀部、腰部跟下半身血液循環，嚴重時更可能導致痔瘡。

6、心血管疾病：久坐不動使血液循環變慢，血液濃稠度也比較高，容易增加心血管疾病及高血壓風險。

7、肥胖：久坐除了讓下半身血液循環變差，還可能讓多餘的脂肪和水分不容易排出，進而帶來水腫、肥胖的問題。

8、消化道疾病：總是坐著不動，會讓腸胃蠕動變慢，使基礎代謝率跟著下降，長期累積下來就會造成便秘、大腸癌風險。

9、血糖差：久坐會迫使身體產生更多胰島素，讓血糖的代謝能力變差，造成糖尿病風險。

高敏敏建議，如果打電腦時總是感到腰酸背痛，建議久坐50分鐘以後，就起來走動10分鐘，除此之外她也分享另外2個簡單的小動作，讓上班族坐著就可以輕鬆伸展、活動筋骨，解決腰酸、背痛、脖子酸的困擾，還能促進循環代謝，讓身體維持健康，還可以使工作效率更提升。

●動作一，低頭族必備

→肩膀，上下各5次

→脖子，左到右各5次

→轉頭，來回各5次

→上下點頭，各5次

●動作二，硬筋骨必備

→左右伸展

→上下抬腳

→往前彎

→扶著桌邊旋轉腰部