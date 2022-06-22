一名網友分享「超可愛防蚊神器」，只見嬰兒的腳上穿著一雙橘色的拖鞋，而這雙拖鞋的樣式與愛馬仕拖鞋雷同，且是橘子皮做成的，讓許多媽媽們興奮求量產，直呼太可愛了；不過，也有家長示警，嬰兒皮膚嬌嫩，長時間接觸果皮恐會過敏。

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社》上分享「防蚊神器」，從照片中可見，嬰兒肉呼呼的腳上穿著一雙愛馬仕款的拖鞋，看上去時髦又精緻，仔細一看還發現是橘子皮製成的，可愛又兼具防蚊的效果，讓原PO大讚是超可愛的神器。

網友手工製作橘子皮拖鞋，引起網友暴動。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片吸引4千多人狂讚，不少人大呼，「超可愛的」、「生活智慧王」、「愛馬仕橘很可以」「超級防蚊欸」、「獨一獨二的鞋子。感覺太厲害了吧」、「求量產」、「感覺環保又實用」、「比柚子帽更可愛」、「怎麼會這麼可愛啊！」

許多家長敲網求原PO可以開賣橘子拖鞋，「想買一雙給妹妹」、「想拜託你做兩雙」、「女兒也需要一雙」。不過，也有家長表示，小嬰兒的皮膚很嬌嫩，長時間與果皮接觸恐會導致孩子過敏，因此穿起來拍拍照可以，最好還是別讓孩子長時間穿著，否則恐使皮膚受刺激，引起孩子身體不適。