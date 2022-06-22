邱勝翊（王子）、邱宇辰（毛弟）日前上小S主持的《小姐不熙娣》，這次錄製與兄弟姊妹有關的主題，她才驚覺他倆是親兄弟，意外反應讓邱氏兄弟驚呼：「真的假的？」強調過去多次以團體身分一起上過小S的節目，以為大家都知道他們是兄弟。

錄影當天除了小S大感震驚外，連同場錄影的來賓和其中的幾位攝影師都不曉得，邱氏兄弟仍一臉「竟然有人不知道」的樣子，讓小S超傻眼：「所以我才說，我現在才知道也不會太意外吧！」還吐槽：「你們不要太大頭症好不好！」笑翻眾人。

節目中，毛弟抱怨只要不小心被哥哥王子抓到把柄，就會被控制好久，表示國小有次不小心轉到彩虹頻道，出現「大人的影片」，當時他還在想著「這是什麼東西時」就被王子抓包，恐嚇他說要告訴爸媽，王子笑說：「我就威脅他幫我做家事，控制他快2年的時間。」

這讓犀利的小S逼問毛弟：「你現在應該可以狂看吧？」他笑回：「現在我有自己的安排時間，時間不一定，看心情。」王子還幫補充說：「只要聽到他進房間後『扣』一聲（鎖門），就代表準備來了。」兩人逗趣地說：「因為我們兩個對鎖的聲音很敏感。」

毛弟螢幕形象隨和，但王子爆料說：「我們一起錄（實境）節目的大家都覺得他很難相處。」指毛弟只在有鏡頭拍的時候是嗨的，一收工就立刻消失、活在自己的世界，讓人不敢跟他講話，導致裡面年紀比較小的弟弟因而覺得他很有距離感。小S聽完驚呼：「原來雙面人是你！」毛弟秒澄清，解釋可能他放鬆時不會特別有表情，才讓人誤會。

不斷被爆料的毛弟也不甘示弱反擊，透露王子跟另一半講電話不只會用「娃娃音」還用疊字，撒嬌程度讓他聽了超火大，直呼：「超想吐！」邱勝翊大方承認會配合跟他說話對象的音調，而剛好有一任就是娃娃音。

小S當場要求兩人模擬情侶講電話的情境，彼此嗲聲嗲氣、亂噁心的對話，讓派翠克超崩潰：「這通電話也太可怕了吧！」小S也忍不住自嘲：「我自己都想吐。」場面超爆笑。本集將於今（22日）晚10點播出。