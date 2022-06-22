每年6月雲林縣進入花生採收期，農民使用馬路曬花生很常見，最近有網友不滿馬路被花生占滿，自拍影片惡意用耙子把花生推入水溝。雲林縣府農業處表示，有今年有5鄉鎮可合法在馬路曬花生，請用路人放慢速度通行。警方則表示，不論農民是否申請路權，拍片網友已涉及刑法毀損罪。

雲林縣花生產量占全台7成，從二月種植到六月採收的第一期作花生目前進入採收期，今年因病蟲害嚴重，花生產量銳減，最近產地價格每台斤已達50多元，對花生農而言是血本錢。

但最近網路卻流傳一段網友自拍把馬路上花生推入水溝，丟棄農民放置的耙子、三角錐的行逕，雖未說明拍攝地點及時間，但研判是雲林令人熟悉的曬花生場景。

農業處表示，去年起該處協調各公所提供可讓農民曬花生的農路或鄉鎮市道路，今年有麥寮、崙背、大埤、虎尾、北港等公所規畫，其中虎尾鎮共39處最多，農民如有合法申請在馬路曬花生，可免交通事故責任。

農業處說，大多農民都聽取警局建議只用一半路面，留一半通行，也會放置三角錐及張貼供文做好安全維護及告示，用路人也應配合放慢通行或繞道，目前尚未接獲農民投訴花生遭毀損。

雲林縣警局交通隊表示，農民若需要道路曝曬農作物，須向道路主管機關提出申請，才能夠合法曝曬，若遭人惡意踢到路旁或毀損，涉及刑法毀損罪，農民主動報案後，警方將依事證、路口監視器查緝嫌犯。