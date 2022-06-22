為推廣低碳旅遊，雄獅旅遊今年取得臺鐵兩鐵列車經營權，並獨家推出「兩鐵旅遊列車」遊程，運用環島鐵路便利性及臺灣單車王國優勢，設計鐵道結合鐵馬的特色套裝遊程，安排市場最高規格6人領騎團、專業維修技師隨團、頂級公路車配備，及入住單車友善飯店、保母車等服務，帶旅客用最輕鬆的方式深入全台鄉鎮單車秘境景點，首波推出花東3日行程及7日環島遊，預計9月9日首團出發，即日起於雄獅旅遊官網開放訂購。

雄獅獨家推出「兩鐵旅遊列車」遊程，為市場上最單車友善的旅遊商品，行程運用火車與巴士接駁方式串起多個臺鐵車站，替單車族省去查找單車運送特定班次的困擾；列車上規劃專屬置車架，人車同行不需自備攜車袋，在搭車過程中就能隨時注意單車避免損傷。住宿方面，結合主打環保標章旅館認證的福容大飯店，館內特別提供單車維修站、專屬停放空間等單車友善措施，帶著愛車旅遊沒煩惱。

此外，為帶旅客輕鬆環遍台灣，雄獅也提供優於市場規格的旅遊服務，除了包括行李接送、保母車和補給品等基本配備，環島團還將安排至少6人組成的專業領騎團隊，負責帶路嚮導、安全維護與沿途導覽講解，及隨團專業技師處理緊急狀況，破胎維修、落鏈協助免煩惱，更提供價值高達38,000元台灣雲豹頂級鉻鉬鋼平把公路車騎乘，再贈送兩鐵水壺、兩鐵騎乘證書等好禮，指定行程還可拿到從選材到設計皆為MIT臺灣製造、市價1,580元的兩鐵專屬車衣。

雄獅「兩鐵旅遊列車」不僅是單車族出遊首選，也適合一家大小同遊共騎，首波主打3日花東行程及7日環島遊，並特別設計3種團型，分別為每日平均騎行約45公里的「單車團」、結合大巴接駁的「休閒團」，以及想享受追風快感，卻擔心體力不足的親子旅客也有「電輔車團」可供選擇。

遊程部份，結合交通部觀光局全台16條多元自行車路線，3日花東行程帶旅客騎行於亞洲唯一橫跨兩個板塊的花蓮玉富自行車道、臺東鹿野龍田綠色隧道，再走訪阿美族文化發源地太巴塱部落；7日環島遊則一次網羅自行車愛好者5大必訪路線，包含北台灣第一條以鐵路隧道改建的舊草嶺隧道、能夠遠眺關山鎮美景的關山環鎮自行車道、隨著嘉南大圳而建的山海圳綠道一覽歷史軌跡、位於國境之南的大鵬灣自行車道、以及享有宜蘭版伯朗大道美名的三奇美徑，除能輕鬆完成單車環島壯舉外，還能與愛車家人一同深度了解台灣。

7日環島遊加碼推出親子旅客「同遊優惠」，報名出示身分證件可享每人1,000元折扣，行程最後一日將舉行慶功宴，贈予每位旅客木作雷雕紀念品，鼓勵爸媽帶著孩子一圓熱血環島夢；另刷玉山卡限量加贈環保提袋餐具組。