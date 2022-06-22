台灣石斑魚因大陸抵制外銷大受衝擊，22日由行政院、農委會號召超市龍頭全聯大力行銷石斑魚；全聯董事長林敏雄更是從原目標200噸墊高認購一年500噸，占內銷量三分之一，且較去年的90噸一口氣5倍認購。

林敏雄強調，生鮮不好做，這2、3年因疫情自煮熱潮盛才讓生鮮銷量成長，進而使得全聯生鮮業務始損益兩平，全聯身為本土最大超市通路，一路相挺台灣農漁產品，農漁民有難「再苦也要挺下去」！

林敏雄說，全聯自2017年力挺台灣蕉農，當年香蕉總銷超過1萬4,000噸，且為穩定供貨機制，維持拍價每斤16-21元，促銷價每斤12元，讓利保價也讓全聯自行虧損近2億元，然而也因此讓蕉農自此穩定獲利，以去年來說，全聯4-5月銷售售達2,200噸持續年增長二成，全聯的線上與實體銷售讓農產品盤價穩定，還包括燕巢芭樂、鳳梨、鳳梨釋迦與近八年陸續針對雲林蒜頭、洋蔥、高麗菜等物產量產去化、平抑物價。

林敏雄坦承，其中高麗菜挺最大，因價差大，時節好時一顆200元、不好時一顆10元，而去年力挺的鳳梨釋迦「最沒信心」，主要是鳳梨釋迦過去內銷僅5％、外銷達95％，轉內銷必須讓民眾先認識鳳梨釋迦，透過廣宣與賣場以截切銷售，意外大成長，截至2022鳳梨釋迦銷售噸數達576噸，大幅成長1,075％。

他說，這次石斑魚促銷亦將廣宣與新加工品來推動；石斑魚外銷量達3,600噸，農委會除輔導延養以供未來加工之用，內銷部分達1,600噸，全聯就認購500噸即占三分之一，農委會指7-8月為石斑魚產量高峰，全聯也將於7月推出龍虎斑沙鍋魚頭搶市，以衝出內銷好業績。

針對下半年景氣，林敏雄指出，去年5月、6月正值三級警戒防疫期，自煮熱潮也讓全民掀起搶購潮，相對去年基期高，今年同期相對疫情在無三級警戒下，前4月業績增長還有兩位數，但5、6月業績成長不到兩位數，下半年因疫情趨緩，中元、中秋等節慶買氣仍可期待。