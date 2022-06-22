經濟是否會進入衰退？大部份法人表示，以目前情況來看並不會。路博邁表示，眼前極度反常的經濟環境得再花上一段時間才能恢復正。

金融市場一直持續籠罩在升息、通膨以及經濟衰退的陰影，路博邁對於大部分的人而言，想到經濟衰退就會開始擔心失業、擔心個人財務出狀況、準備勒緊腰帶過日子。然而，在疫情引發的經濟衰退期間，情況恰好反過來。然而現在，大多數民眾覺得工作很穩定，此刻要求加薪絕對不是問題。目前美國失業率為3.6％與疫情前的低點相去不遠。

路博邁進一步指出，長期領取失業津貼的人數下降至53年來的低點且薪資每年成長5％。目前歐元區的失業率為6.8％，同樣寫下歷史新低。在德國，所得較低的勞工預計今年將有兩位數的加薪幅度。儘管如此，今年上半年的股市行情大概只能用「波動」與「崩盤」來形容。

路博邁也表示，本世紀以來，美國家庭儲蓄率大多維持在5％左右，然在疫情期間，儲蓄率驟增，部分原因在於民眾一開始會擔心經濟前景，但真正的原因是防疫封城期間沒有地方可以花錢，接著美國政府又廣發支票給民眾，在2021年初儲蓄率來到25％。同時間，美國民眾的可支配所得從約18兆美元的長期趨勢水準躍升至接近22兆美元左右。

路博邁說，在疫情期間，為了保護經濟活動並抵禦前所未見的衝擊，各國政府與央行推出史無前例的規模祭出各項刺激政策，好讓新冠肺炎疫情引發的重度衰退早早結束。然而，如此龐大的刺激政策，而消化不良的代價之一就是通膨居高不下。即便疫情引發的經濟衰退已經結束兩年了，全球經濟還在消化，此時要讓政策環境回歸常態變得更加急迫，但是經濟失衡的程度之嚴重，意味著回歸常態料將花上一段時間。

對比幾過去幾次的景氣循環，路博邁認為，現在消費者與整體經濟環境更有能力挺過金融環境緊縮帶來的大部分影響。儘管如此，此次景氣循環反常的程度實在太嚴重，無從判斷近期的市場賣壓是否足以令金融市場回歸常態，而且各項刺激政策退場必然會引發極度的壓力與挑戰，眼前極度反常的經濟環境得再花上一段時間才能恢復正常。