花蓮縣政府打造3座共融公園，其中「東大門共融公園」6月底即將完工。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣府打造3座「共融公園」，斥資近1億元，其中東大門夜市3年前發生火警，縣府規劃後興建「東大門共融公園」，6月底完工，適合親子共遊，也顧及中老年人遊憩需求，斜坡步道旁增設造型遮陽棚、保留大片樹蔭綠地，啟用後將成為市區新亮點，展現新地景風貌。

東大門夜市位於花蓮市中心重要連結據點，緊鄰日出香榭大道，串連太平洋公園、金三角商圈，並以兩潭自行車道連接七星潭、鯉魚潭等重要景點，而東大門共融公園就位於夜市的南側。

2019年6月3日清晨，東大門夜市遭大火吞蝕，縣府整修部分區域，執行「陽光電城設施火災拆除及修坡與地景營造工程及共融公園設施改善工程」，目前工程已到第2階段的修坡與地景營造，預計6月底完工。

縣府建設處長鄧子榆說，工程預算經費近4500萬元，為滿足各年齡層及特殊需求孩子的身心發展，以共融式公園形式規劃設計，並在原住民一條街兩旁新設鋪面，設計也考量中老年人遊憩需求，斜坡步道增設遮陽棚等，還保留樹蔭綠地，整體優化了東大門夜市地景風貌。

縣長徐榛蔚在臉書發文，邀請遊客暑期到花蓮體驗美學旅遊，她說，東大門共融公園不僅是親子樂遊的多元遊憩場域，更結合藝術新美學，優化在地觀光產業，公園部分區域還興建可舉辦藝文活動的舞台，未來民眾能夜訪燈火通明人山人海的東大門夜市，也可在白天前往共融公園享受閒暇悠閒時光。

還有2座共融式公園，位於太平洋公園南濱段內的太平洋共融公園、玉里鎮民廣場前的玉里共融公園。其中太平洋共融公園決標金額4700多萬元，今年4月30日開工，整合既有遊戲區並擴增，導入可供行動不便者使用的遊具。玉里共融公園建置經費527萬餘元，已於今年3月完工啟用。