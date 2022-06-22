國民黨高雄市長提名態勢逐漸明朗，但有意爭取提名參選的孫文學校校長張亞中陣營對於日前已遭黨中央否認的黨內民調，仍持續來源追究。張的代表何啟聖今再至黨中央了解情況，秘書長黃健庭辦公室以會議中婉拒接見。（周志豪攝影）

國民黨高雄市長提名態勢逐漸明朗，但有意爭取提名參選的孫文學校校長張亞中陣營對於日前已遭黨中央否認的黨內民調，仍持續來源追究。張的代表何啟聖今再至黨中央了解情況，秘書長黃健庭辦公室以會議中婉拒接見。

何啟聖受訪時批評，該份民調放入無意要參選的人，對信度與效度都有影響，像是高雄市議員陳麗娜以多次表達無意參選，前衛生署長楊志良要參選，第一波民調也沒有納入。

何啟聖質疑，把沒有要參選的人選放入民調中，是綜合評比還是交叉比對，考試對成績有疑義可以申請閱券，當事人張亞中沒有閱券權利？