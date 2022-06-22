全聯董事長林敏雄（右二）承諾，全台近1100家門市預計採購國產石斑500公噸。（李奇叡攝）

中國大陸禁止進口我國石斑魚，全聯繼先前支持鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦等多項產品，這次也霸氣認購500公噸的石斑魚。行政院長蘇貞昌今（22）日前往全聯福利中心中和新生店參加「全民相挺 漁民放心～台灣石斑 世界尚讚」記者會推廣石斑魚，也呼籲各企業加入展售活動，一同支持在地農漁畜產品。

蘇貞昌今除了推銷石斑魚，還和農業委員會主委陳吉仲、全聯董事長林敏雄以及主廚一起製作石斑魚料理。林敏雄承諾，全台近1100家門市預計採購國產石斑500公噸，霸氣表示「這樣就不會崩盤了。」蘇則感謝全聯對本土農業的支持不遺餘力，第一時間帶頭響應，支持台灣農民，透過加強販售、促銷等活動，提升消費者購買意願。

農委會主委陳吉仲說，6月15日起，農委會啟動內銷、外銷及加工等三項措施應對，以確保漁民收益；林敏雄則說，全聯長期不遺餘力支持台灣農漁畜產品銷售，10餘年前便開始走向契作生產，2019年起就和漁民合作契約生產龍虎斑，如今透過開發小規格包裝，讓家庭方便烹煮食用，預計1年採購噸數目標為500噸。

蘇貞昌強調，中國大陸片面暫停我國石斑魚輸入，農委會已查清大陸提供的我國石斑業者違規名單，全案調查結果完全合格，希望對岸依同等標準提供科學證據，共同釐清真相。