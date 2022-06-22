經濟部擬在27日召開電價審議委員會將，多個環保團體今天聲明指出，在淨零排放的願景下，呼籲「工業部門與用電大戶應優先調漲」，暫緩一般民生調漲；「加強節電措施力道」，包括提高工業節能法規的規範力道，以及補助民生節能設備的汰換；「完善能源貧窮輔導機制」，結合中央與地方政府，盤點各地潛在的能源貧窮戶，提供必要的輔導與補助及等三大訴求。

環團指出，自2018年最近一次的電價調整以來，台灣三年間用電量增加了164億度，工業部門就增加了124億度，占總增幅的76％，是近年來用電成長的主要驅力。2020年時台灣工業平均電價每度2.4461元，為全世界第6低，顯示台灣的電價確實有相當大的合理調漲空間，而電費平均佔製造業生產成本不及2％，因此即使工業電價調漲至10％，每度調漲0.25元，對產業生產成本的影響也不過是千分之2。

環團認為，本次電價調漲，應以工業用電為優先調整對象，暫緩民生調漲。一方面兼顧近期通膨對民生的衝擊，另一方面亦可藉此促進工業部門強化節電作為。若工業可進一步提高「節電1％」的規範，將節電率由目前平均1.7％提升至2.5％時，則可抵銷此次電價調漲對營運成本的影響，更可提早因應供應鏈減碳壓力。

環團也提醒，雖然台灣的電價與其他國家相比來得低廉，但部分較為弱勢的社會群體所需要承受的成本會比其他群體來得更高，也更為脆弱，呼籲這次電費合理調漲應「工業優先」之外，我們也建議政府仍應正視既存的低收入戶能源貧窮跟能源安全問題。

環團指出，在淨零排放的願景下，電價合理調整絕對有其必要性，是全民面對淨零的基礎，也是邁向淨零排放的無悔措施，期待6月27日電價審議委員會可以做出終結連續八次電價凍漲的決議，優先調漲工業與用電大戶電價，此外政府也應挹注足夠資源與行政力道，最大化工業與住商部門的節能措施，並且完善能源弱勢之輔導機制，以確保能源轉型的過程可以落實環境永續、企業責任與社會正義，不遺落任何人。