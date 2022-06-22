2022國際食品展今日開幕，棕櫚油及黃小玉近期有回檔的跡象，大成(1210)副總裁韓家寅說，穀物價格漲勢已經差不多了，不過，7~8月使用的玉米和黃豆還是在高檔買的價格，成本仍有壓力。

原物料狂飆壓力讓穀物漲得又急又猛，韓家寅指出，自己在俄烏戰爭發生前，就有感覺原物料要漲，大宗物資飆漲是全世界都要面對的問題，台灣因政府壓抑物價，今年終端消費市場才開始漲價。對於黃小玉後市，他說，要看今年美國6、7月的種植面積，現在肥料價開始跌，烏克蘭原本預期種植面積僅有50%，但現在種了85%，都是正面的消息，預期穀物價格漲勢已經差不多了。

雖然國際大宗物資走勢暫時有回檔的情形，韓家寅指出，現在到7~8月的玉米及黃豆仍是買在高檔價位，飼料還是有漲價的壓力。他說，美國因為禽流感約有6成的雞肉無法出口，導致台灣雞肉價格居高不下，通膨也推升物價上揚，大家口袋都有限，民眾對消費品支出可能會縮減，但對飲食一定會有需要，市場表現應該還可以。

2022國際食品展中，大成集團將展現最新的研發成果，包括全台首創的植物牛肉麵、纖蝦水餃，第一個吃得到蔬菜的雞塊-花米香雞塊、在家復刻類出國的日式唐揚雞，天婦羅海老，以及自煮即食的舒迷雞胸、良拌雞絲，以及新包裝新風味的國產雞肉，都是展場的亮點。

投資24億元的大成馬稠後食品廠，是國內規模最大的單一食品廠。今年正式投產營運，完整的五條產線，從原料肉分切、浸漬調味到裹粉裹漿預炸，全熟燒烤，雞精蒸煮，都能在廠內一條龍式管理完成，挾著垂直整合的優勢，預計以每兩個月就在實體通路推出一款新型態商品，以期成為雞肉加工的領導品牌。

大成集團長期關注氣候變遷與全球暖化所帶來的糧食危機，因此成立了植物肉品牌Neofoods，在這次食品展中，最讓人注目的是全台首創植物牛肉麵，研發團隊使用全台唯一的濕式擠壓技術(二代肉)，創造出仿真肉的纖維口感，並且以純蔬果熬煮植物牛肉湯，喝起來渾厚美味。