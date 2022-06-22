慈濟心田聯絡處，長輩大排長龍等候打第4劑。（市議員蕭隆澤提供）

台中市政府22日起連續兩天廣開47處快打站，為長者施打第4劑！市議員蕭隆澤今天說，潭子長青館及慈濟心田聯絡處上午湧入施打潮，民眾抱怨排隊超過2小時，講好聽是「疫苗快打站」，根本是「排隊罰站」！民政局強調，市府採滾動調整快打站作業，提升接種服務。

蕭隆澤說，台中今日艷陽高照上午高溫飆破33度，潭子長青館快打站外，數百長輩揮汗排隊，遮陽棚下長長人龍難以消化。有家屬推著坐輪椅的長輩，看到他即上前反映「已經排隊超過2小時，苦等不到疫苗！」慈濟心田聯絡處有長輩等到汗流如雨，衣服濕了半件，抨擊說這就是所謂的快打站嗎？

蕭隆澤表示，covid-19疫苗施打前3劑應有前車之鑑，快打站早應建立SOP，運作應駕輕就熟、越來越順，為何第4劑快打站會出現混亂、塞車場面？防疫工作千頭萬緒，衛生局人力不足，調派其他局處支援開設快打站，可能經驗不足；為民服務是好事，相關配套措施要做好，不要好意換來民怨。

民政局長吳世瑋表示，感謝各位長者踴躍前往接種，對於長者排隊久候深感抱歉，為紓解排隊人潮已要求各站指揮官增派人力支援，排隊人潮已大為紓緩，同時也請各快打站儘速增設臨時棚架、水冷機，避免民眾久候不適。