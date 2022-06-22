董雞特性是機警、羞怯，常躲在高大茂盛的草叢中，只露出一個頭。（吳素娥提供／張毓翎台南傳真）

稀有的夏候鳥「董雞」又在台南現蹤，鳥類生態攝影家吳素娥10天前在山區東山區發現1隻董雞後，在濱海的將軍區更發現3隻的董雞族群，令她直呼「超幸運」。

董雞主要棲息在蘆葦或草叢的沼澤，或水淹的稻田、甘蔗田等，被老一輩農民稱之為「田董」，以前是田間常見的鳥類，不過，近年因農藥問題及棲地縮減下，愈來愈難看到牠的蹤跡。

吳素娥表示，10天前與2位攝影家，受邀到東山區吉貝耍部落拍攝1隻民眾發現的董雞後，2天前在故鄉將軍區田地，無意間聽到董雞的叫聲，剛開始以為可能是自己幻聽，因為董雞是極為稀有的候鳥，不相信自己居然可以如此幸運無意間碰到。

吳素娥說，東山區首見董雞後，才熟悉牠的「董、董、董」招牌鳴叫聲，因此在將軍區確認到董雞在求偶鳴唱後，聽聲辨位用望遠鏡仔細搜尋多塊農田，先找到1隻董雞公鳥，後來陸續發現1隻母成鳥及1隻轉換繁殖羽中的公亞成鳥。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，董雞雌鳥全身大致黃褐色，頭頂暗褐色，無額板。雄鳥繁殖期體型較大，全身大致灰黑色，尾下覆羽有灰白色寬羽緣；而雄鳥非繁殖期似雌鳥，但整體色澤較深，臉及腹面微灰，腹面細橫紋及體背黑褐巴軸斑也較明顯。

吳素娥提到，這次在將軍區田野發現的3隻董雞，可能同屬1個家庭，因為牠們是夏候鳥，理論上是到台灣繁殖，只是牠們都躲在很高的草叢內，實在難拍攝到牠們孵蛋或育雛的畫面。