2016年，回家的路上，無意間瞥見一輛「 501」號基隆市公車， 駕駛員的名牌是「公方忠」。姓公的姓氏，十分罕見，有亂吃女孩子豆腐之嫌，妳叫他老公，她也叫他老公，別人搞不清楚，他究竟是誰的老公。

一路上，我尾隨其後，他停我停，他行我行，我的腦筋不停亂轉，突然想起「公方忠」的兩名祖宗。

一是公冶長，一是公西赤，他們兩人，是孔門七十二賢中的兩大弟子。論語 「公冶長」篇， 孔子曾盛讚公冶長，其人賢能，有語言天才，不僅會各國語言，還能通各種鳥語，多才多藝。公西赤又稱公西華，長祭祀和賓客之禮，善交際，曾乘肥馬衣輕裘，到齊國進行外交活動。是擔任大使，折衝樽俎的最佳人才。

「公」顯然是洙泗之鄉、齊魯大地的一大名門望族。

我和這位公方忠，無一面之雅，也不知其年籍，不知道他是否遺傳了公冶長會鳥語的才能，或是公西赤周旋四方，面面俱到的本事，但我知道，他至少會駕長車，踏破基隆市街。

我推測他有可能是五大三粗，又吃大蒜又吃蔥的山東大漢，在我認識的朋友中，姓宮的，姓龔的，姓恭的， 幾乎清一色都是山東人。如被人稱為「老宮」的中央社名女記者宮伶先， 她就是標準的山東姑娘。

既然有姓公的，有沒有姓母的 ，我搜索枯腸。有了，三國時代的魏國 ，就有一名將母丘儉（也有說是毋丘儉）， 南開大學校長母國光， 還有「鏢行天下」電影製作人母鐵軍。

太極生兩儀，有陰就有陽，有男就有女，有公就有母，突然，我腦海浮現一幅「公母聯姻」的畫面，如公先生娶了母小姐，無足為奇，皆大歡喜。 如公小姐嫁給母先生， 那是一個什麼樣的場面。

作者為資深媒體人

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