政府造冊通知65歲以上長輩22日施打疫苗，一早快打站外大排長龍，長輩直言，不堪久曬太陽都曬到快頭暈。（鄭功進服務處提供／張妍溱台中傳真）

民眾向議員服務處陳情，長輩頂著高溫大排長龍，打完疫苗又緊張，體力恐怕不支。（鄭功進服務處提供／張妍溱台中傳真）

台中市21日達8341名新冠肺炎本土確診個案，22日長輩造冊通知施打疫苗，今天氣候炎熱達30多度高溫，一早很多快打站排隊打疫苗隊伍綿延數百公尺，有長輩說，現場打疫苗光排隊就1個半小時，事後還要等500元的禮券及快篩劑，曬太陽曬到頭暈快中暑，年紀大，經不起如此折騰，希望可以簡化領禮券流程。

東區的張姓長輩說，500元的禮券，其實在基層診所施打，也都能領得到，還有冷氣可以吹。反而是今天陪老婆在快打站打疫苗，打完疫苗，還要跟著長長得排隊人龍曬太陽，連要喝口水，都要等到基層民代及候選人提供才有得喝，其實應該簡化領取流程，真的要在現場發放，也應該要多提供一些人力，減少過多的等待時間，造成另類的群聚。

現場王姓奶奶則說，自己曬太陽都曬到快頭暈，加上施打疫苗的緊張及不適感，都快分不清自己是染疫還是中暑，七老八十的年紀，真的是經不起這個折騰。

另有長輩反映，東區六順活動中心快打站，人潮擁擠天氣很熱，有些長輩大排長龍排出活動中心外，又沒有遮蔭設備，熱到快中暑。另外有輪椅族見到施打疫苗人潮眾多，乾脆當場調頭不打了，以後再說。認為應該要有發號碼牌機制

也有民眾建議，目前台中市學校暫停實體課程，不妨借用禮堂或體育場館作為快打站據點，不要讓歲數大的長輩們在外頂著酷熱天氣排隊，降低不必要的意外發生。