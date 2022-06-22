岸內影視基地的日據時期榮町場景。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

岸內影視基地的日據時期榮町場景。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台灣影視資源向來集中於北部，台南市近年將閒置的岸內糖廠開發成為專業影視基地，平衡南北影視產業鏈發展，最近獲中央補助及市府自籌共1.23億元「軟硬兼施」，除擴增硬體設施，也將徵選補助優質戲劇到岸內拍攝。

台南市文化局指出，岸內影視基地是台灣首座由中央與地方合作發展的影視基地，前2期計畫從2018年到2021年，中央與地方共投入3.3 億元，今年在市府爭取下，再獲「文化部補助直轄市及縣（市）政府推動地方影視音體驗及聚落發展計畫」補助8610萬元，加上市府自籌款共1.23億元。

文化局指出，很多劇組反映，台灣拍片最缺的是無地可搭場景，而且場景搭設相當花錢，岸內影視基地接下來除將提供空地給劇組來搭景，也會修繕周邊糖廠倉庫，作為劇組拍片放道具等使用。

目前，岸內影視基地共有3個劇組同時進駐搭景及拍攝，文化局表示，現成的場景有「清代漢人市街」片場及「日據時期榮町」片場等2座時代場景，可提供劇組借用拍攝台灣重要歷史題材影視作品，

此外，今年市府在文化部支持下，文化局也加碼推出「111年度岸內影視基地搭景拍片團隊徵選計畫」，期透過提案徵選，補助來到岸內拍攝的優質戲劇作品，計畫徵件至6月30日截止，歡迎影視製作團隊踴躍投件，詳細徵選計畫內容請上「台南市影視支援中心」網站。

文化局統計，台南市影視支援中心每年受理拍片補助及取景拍片住宿補助，10年來補助36部影片，總經費達5000萬元，未來也會持續向中央爭取經費挹注，完備岸內影視基地建置。