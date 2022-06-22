中重症+281！新增4歲女童腦炎亡 9歲童染疫1個月後確診MIS-C

本土今天新增171例死亡個案，年齡介於未滿5歲至90多歲，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中一例為4歲女童，確診後併發腦炎、多重器官異常與突發性肺出血病逝，病程僅4天。為國內第19例兒童死亡個案，其中6例死因是併發腦炎。

羅一鈞表示，今天本土死亡個案再增171例，年齡介於未滿5歲至90多歲，158人有癌症等重大疾病或慢性病史、111人未打滿3劑疫苗、90人年齡超過80歲。

羅一鈞說，死亡個案中有一位是4歲女童，6月17日有公布過是腦炎重症個案，無慢性病史，6月14日發燒抽搐、呼吸困難掛急診，做頭部斷層有腦水腫，6月15日住加護病房，使用相關藥物治療，後續住院當中，多了一些新狀況，有合併肝、腎、腦幹多重器官異常，治療中不斷惡化，後出現突發性肺出血，最後不幸死亡。病程診斷，腦炎併多重器官異常。為第19例兒童重症死亡。

羅一鈞指出，另一位是19歲男性，個案有慢性心血管疾病，長期服用抗凝血劑，5月29日發燒、咳嗽、流鼻水，30日採檢、31日確診，6月1日因頭痛、抽搐與咳血吐血掛急診，電腦斷層掃描顯示腦內出血、腦壓高，住院安排手術，使用瑞德西韋治療。6月3日完成手術，術後一周出現嚴重敗血症，血液培養有綠膿桿菌，使用抗生素治療仍持續惡化，6月17日死亡，死因為自發性腦出血，合併感染新冠病毒。

據統計，目前國內累計66例兒童重症個案，分別為腦炎21例、肺炎15例、哮吼7例、敗血症3例、家中死亡5例、兒童多系統發炎症候群（MIS-C）13例、共病2例，其中19例死亡。