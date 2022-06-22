日本人氣女優憑著天使臉孔和F級上圍，出道7年自偶像轉暗黑界收穫頗豐，和舊公司約滿後決定另起爐灶，大批粉絲都很期待她的發展，日前她在IG貼出一段吃冰的影片，穿著天空藍無袖長裙，當眾狂舔一根清涼冰棒，還興奮在鏡頭前一陣蹦蹦跳跳，畫面吸睛養眼，人美又青春活力，看得粉絲體內的暑氣都消失。

三上悠亞日前一連曬出多張吃冰棒照片，邊吃邊大喊是「吃冰的季節」，並擺出各類超卡哇伊的表情吸引目光，隨後她再加碼曬出動態吃冰影片，可見她換上水藍色的無袖長裙，手持冰棒大口咬下，接著晃動身體甚至跳起舞來，被柔軟布料勾勒出她胸前的F級上圍，傲人弧形跟著動作狂晃，既甜美又性感。

在三上悠亞吃下第1口冰棒後，露出超滿足表情，預備從站立高點跳回地面，可見她甜美調整好身體姿勢後，兩隻小手高舉至空中，完美身型拉成長條狀，任君360度調整觀賞上圍的角度，之後跳向地面後，好風景也跟著晃動下來，隨後她俏皮地轉動靈巧的小眼珠，吃根冰棒都嗨到上下瘋狂跳動。

這一幕畫面看似太過清涼，大批民眾紛紛笑著喊道，「吃得很香的悠亞太可愛了」、「我好想要當那根冰棒」、「今天也好可愛，吃冰棒也不錯」、「她自己也是塊藍色冰棒呀」、「藍色冰棒隨時都要從空中掉落下來」、「我也好想跟著咬冰棒下來哦！」