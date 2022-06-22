自疫情爆發以來，全球COVID-19確診數已超過5億3千萬；疫情肆虐、生產供應鏈失調，加上因區域衝突而加劇之糧食與能源價格上漲，全球正經歷近十幾年未見的通貨膨漲，再加上國際政局因素，實無任一國家能置身事外。而歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於明（2023）年試行，美、日、英亦將跟進，全球在2050淨零碳排的壓力下，該如何因應？甫於6/18~6/21出爐的六位唐獎得主，均奠基提升人類文明與福祉的無私情懷，他們在獲獎領域的傑出具體貢獻與卓越洞見，能為動盪世局帶來新的契機與安定力量。

這屆唐獎「永續發展獎」頒發給曾任三屆聯合國秘書長之特別顧問、現任哥倫比亞大學永續發展中心主任、聯合國永續發展解決方案網路(SDSN)主席，對於永續發展目標(SDGs)的制訂與倡導貢獻良多的國際知名經濟學家—傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs），唐獎肯定他在跨領域永續科學議題上的主導角色，以及其所創可應用於鄉村、國家和全球的多邊行動。

薩克斯教授不僅在債務危機、惡性通膨、計畫經濟過渡到市場經濟、減少貧窮…等專業領域有開創性的研究成果，針對全球永續發展所面臨的複雜問題，他更結合全球經濟、公共健康、公平正義與永續性等不同面向，提出開創性的跨領域方法，協助永續發展成為一個可被學術研究及評量實踐的整合性領域。不論在學術領域、對世界領袖的建言、教育創新和全球永續發展推動與具體實踐上，包括促成永續發展目標(SDGs)、對抗人為所導致的氣候變遷以及提供各國重要諮詢等方面，薩克斯教授均顯示其為具備人文關懷、有願景及具影響力的領導者。

唐獎「生技醫藥獎」授予成功開發新型冠狀病毒（SARS-COV-2）mRNA疫苗的三位關鍵科學家：卡塔林·卡里科（Katalin Kariko）、德魯·魏斯曼（Drew Weissman）和彼得·庫利斯（Pieter Cullis），以表彰其發現關鍵的疫苗學觀念和方法，進而成功開發對抗新冠肺炎(COVID-19)之mRNA疫苗。三位得主的突破性發現與創新技術是SARS-COV-2疫苗能被快速開發的關鍵，卡塔林·卡里科及德魯·魏斯曼發明了降低mRNA免疫原性的方法、彼得·庫利斯開發了脂質奈米顆粒系統，用以傳送mRNA疫苗，在全球各地挽救了數以百萬人的生命。

三位得主開發的新平台使用經過核苷修飾，可逃脫免疫系統的mRNA，克服了合成mRNA會被先天性免疫系統辨識而引發嚴重發炎反應的問題，並藉由脂質奈米顆粒的包裹保護，將mRNA有效送入人體細胞，由其自行產生病毒的棘蛋白，進而誘發B細胞產生中和抗體、訓練T細胞攻擊受感染的細胞等一系列適應性免疫反應。這些技術不僅徹底改變了疫苗學，更是蛋白質療法的典範轉移，正式宣告以RNA為療法的醫學新時代來臨。未來還可應用在其他病毒疫苗、個人化精準癌症疫苗、人類免疫缺陷病毒、甚至過敏病...等多重疾病的治療領域。

唐獎「漢學獎」授予潔西卡‧羅森(Jessica Rawson)教授，以表彰其精研中國藝術文物之成就。羅森教授視野宏闊，見解精準，為無聲之物發聲，再現人之所未見；審美觀物，傳承薪火，賦予華夏古典嶄新意義。

不同以往得獎者多集中在文學、歷史與思想史領域，著重文字書寫，羅森教授則以藝術史與物質文化研究見長，關注考古出土的器物，使人們看見藝術品所承載的歷史文化，豐富漢學內涵。羅森教授專研中國青銅器、玉器，亦對墓葬文化有深刻的洞見，關注層面尤其著重中國與中亞鄰國的交流。她近年的研究從馬匹貿易切入，考察沿著絲路與歐亞草原諸族的貿易與交流，對絲路的起源提出了不同以往的詮釋。羅森教授由廣闊敏銳的視角，對照西方和中國古代的視覺系統（visual systems），具體證明東西方藝術文化經由歐亞內陸的中介而相互交流，掀開歐亞大陸藝術文化交流史的另一頁。

唐獎「法治獎」獲獎人為雪柔．頌德絲(Cheryl Saunders)教授，以表彰她在比較憲法的開創性貢獻，特別是推動亞太地區的立憲工程。在極為嚴峻的環境中，頌德絲教授以深厚的學養，引領亞太地區許多國家的立憲方針並提供建言，且數十年來，經由與國內外學者及政治工作者的積極交流、對話、合作，不斷拓展比較憲法的疆界。

身為墨爾本大學法學院首位女性正教授，獲頒澳洲官佐勳章、法國榮譽軍團勳章及西班牙國立科爾瓦多大學名譽博士，現為墨爾本大學榮譽桂冠教授的頌德絲教授，不但是比較憲法研究的先驅，更是名經世致用的實踐者。她主張比較憲法的研究方法應廣納百川，融合全世界的憲法經驗，不能只關注歐洲及北美的憲政發展。頌德絲教授與亞太地區及其他地方專家學者網絡的合作，讓在地學者能一同參與立憲工程，她的足跡遍布斐濟、東帝汶、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾、菲律賓及不丹等亞洲太平洋國家。透過研究的實踐與經驗的累積，頌德絲教授了解到，立憲工程最重要是能讓國家主導並符合當地狀況，如此才能有效的執行。她將比較憲法的方法付諸於實踐中，與當地學者及工作者一起組織工作坊及論壇，從在地的觀點出發，找出屬於該國的重要議題與可行路徑，對推動亞太各國的立憲工程貢獻良多，也啟發了希望透過憲法改革改變社會的人們。