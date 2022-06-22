P.LEAGUE+今天（22日）公布年度最佳第六人，本季轉戰PLG桃園領航猿的盧峻翔，展現替補上場總能快速提供進攻火力支援的能力，從27張選票中，獲得15張5分，以總分99分榮膺聯盟本季最佳第六人。

PLG本季年度第六人，資格為本季例行賽出賽場次達 20 場、替補出賽比例為例行賽出賽場次75%之各隊球員，桃園領航猿盧峻翔本季出賽22場，其中18場從板凳出發，3場比賽突破20分，平均出賽29分43秒，繳出14.9分、4.4籃板、1.5助攻、1.7抄截，三分球命中率35.6%及罰球命中率82.1%，都在水準之上。

初次加入PLG聯盟就能獲個人獎，讓盧峻翔開心之餘，也期許下個賽季能比這個球季更好，持續給自己壓力才能成長，他認為：「無論是否先發，一上場就是專注，有機會上場幫助球隊贏球才是最重要的。」

獲選年度第六人對盧峻翔而言除了得到肯定外，更特別的是能與效力台北富邦勇士的偶像「野獸」林志傑一同角逐獎項，盧峻翔說：「傑哥永遠都是我的目標，無論是球場上展現的野心，或是對籃球的態度，都是我需要學習的地方。」

此外，在今年對位防守過程中，盧峻翔認為林志傑無論是進攻腳步或是節奏的變化，都非常難以猜測，每一次對位都用盡全力專注防守，如此才能明白自己與傑哥之間的差距，從中學習技巧與細節。

為了慶祝盧峻翔獲獎，領航猿也幫他推出個人商品「69大魔王舉杯歡慶組」，以他平時小酌樂趣為出發點，內含啤酒對杯與磁鐵開瓶器，杯身以盧峻翔手臂上刺青樓梯圖樣延伸出「All the way up」理念，呼應他期許自我「每個球季都要突破自己持續成長」，搭配6 th Man字樣磁鐵開瓶器，除了紀念得獎外，更象徵每一次的開瓶，都是往更好的自己邁進，這款商品採成套販售，每組500元，今天中午12點半起於領航猿官方商城限時預購至6月27日，球團更加碼「橙客感謝祭活動」，線上商城全館商品69折，折扣後消費滿2000元可參加抽獎，包含盧峻翔親簽實戰球衣、球員實戰機艙座椅等大獎。

桃園領航猿盧峻翔在PLG年度第六人競選中，從27張選票中拿下15張5分，以總分99分獲選年度第六人。（桃園領航猿提供）