民進黨今中執會，通過徵召提名立委蔡適應參選基隆市長、新竹市長林智堅參選桃園市長、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長。

此外，會中還通過審查2022年第20屆中央執行委員暨中央評議委員選舉參選人資格案；及通過2022年桃園市原住民市議員、山地原住民區長及台中市原住民市議員徵召案。

中執會後，身兼黨主席蔡英文率領基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦及相關參選人，召開「中央地方會做事 打造五星級城市」基隆市、桃園市、新竹市市長提名記者會。