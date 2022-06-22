新竹市22日新增1127名確診個案，今年以來累積6萬1447例，全市確診比例約13.6％，目前累積居家照護者為7312人、居家隔離者為2046人。

衛生局提醒，5到11歲兒童即日起開放第2劑接種，有需求的家長可向合約診所開診時間電話預約，市府也將於7月4日至7月15日的周一至周五，開設兒童第2劑疫苗專案施打站，其中7月4日至7月5日施打莫德納，7月6日至7月15日施打BNT。

若第2劑接種時間時恰巧滿12歲，依指揮中心建議，接種時間需與第1劑間隔4至8周；施打劑量比照12歲，如莫德納疫苗需接種0.5ml，BNT需以成人劑型接種0.3ml。

兒童基礎劑不建議混打，應注意不同廠牌疫苗接種期程；另若3個月內曾確診，可於確診日滿3個月後，向合約疫苗診所預約施打，其它民眾亦可於各廠牌疫苗診所預約。如有相關疑問，可電洽居家關懷中心03-5320900，將有24小時專人提供諮詢服務。

市府同時指出，中正市場、體育館及慈濟靜思堂3大疫苗施打站，在7月1日前持續提供65歲以上及55歲以上原住民長輩疫苗施打服務，每周一、三、五莫德納，每周二、四BNT。長輩於6月30日前接種任1劑次疫苗，皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑。