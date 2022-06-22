莊人祥回歸！陳時中仍快篩2條線缺席記者會 指揮中心曝病況：快回來了

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日確診後，發言人莊人祥、醫療應變組副組長王必勝、社區防疫組組長薛瑞元、醫療應變組組長石崇良也接續確診，疫情記者會由醫療應變組副組長羅一鈞擔任代理發言人，經過多日「孤鈞奮戰」，莊人祥今日終於解隔離。

莊人祥表示，今日指揮官沒有出席記者會，但上午仍有到疾管署上班，主持會前會。指揮官自我要求較高，雖然快篩還是有2條線，其中1條線比較淡，未來參與記者會的機會會越來越高。外傳部長最快6月底卸任，他則說，目前指揮中心運作如常，沒有聽到這樣的消息。

至於莊人祥本人，他表示，自己的喉嚨還是怪怪的，可能這幾天沒有運動，不知道心肺功能有沒有變差，目前身體都還相當好。另薛瑞元、王必勝，都已經回來上班，恢復很好，石崇良的身體也良好，明天以後會來上班。

對於第8、9天快篩陽，該不該上班？莊人祥說，部長一直都有來上班，只是自我要求高，因為可能會接觸記者，所以沒有來，但是都有來上班，7天之後就可以自動解除隔離，但要戴口罩，可以回來上班。