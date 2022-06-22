台中市七期豪宅的知名建商，竟涉嫌超挖地下室且超賣停車位，市議員陳淑華接獲民眾陳情，她指出，目前已掌握3處建案有超挖情況，其中1處合法開挖率為75％、超挖達94％，不但違法增加停車格位、更將部分機械格位變更為平面車位，她憂心危害公共安全，呼籲市府應現勘並追究相關責任。

被指控的建商發表聲明表示，絕無車位數量超賣情況，且建築結構都合於法規標準，因部分建案的初步規畫設計與施工執行後有差異，已依照規定申請變更設計，以不影響消費者權益為原則。

陳淑華偕同黃姓檢舉民眾、律師蔡其龍召開記者會，蔡其龍說，該建商已非第一次違法超挖，這次掌握3處建案都是知名豪宅，也非單純的二次施工，其中1處實際開挖率達94％，不但違法增加3個子母車位，且其中29個機械格位都變為平面格位；另1處合法開挖率為74％、預計開挖率90％，預計增加68個平面車位。

陳淑華表示，建商違法超挖，不但增加停車格位、還可以讓機械車位變成平面車位，當中增加的建築面積從哪裡來？超挖的土方又去了哪裡？所有建案都必須經過都市計畫審議，且施工期間市府都必須派員勘驗，建商違法超挖市府竟不知道，難道建管系統失靈了？

陳淑華強調，建商坦承有增建情況，卻在售賣契約中要求消費者保密，根本玩文字遊戲，她憂心危害民眾權益與公共安全，呼籲市府應安排現勘，若有違法情況則立即停工並追究相關責任。

都發局表示，關於台中七期3處建案疑似違法超挖地基的情況，經查發現其中1處的施工進度為一樓版申報，另2處進度則是放樣申報，經接獲檢舉後，已立即派員現場勘查，若有發現超挖構築結構體的情況，將要求立即停工修改，必要時也會強制拆除；若查出營造廠或建築師等有未按圖施工的情況，絕對依法究責。