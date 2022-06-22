家住尖石秀巒的宋姓男子，疑似因情緒不穩定於住處縱火。（橫山分局提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣尖石鄉秀巒村21日傍晚6時許發生住宅火警，火勢猛烈，不久就將連棟的兩間鐵皮屋燒毀，所幸無人傷亡。據目擊民眾向警方指稱，屋主之一的宋姓男子疑似縱火，目前起火原因由消防局火調研析，已發現多處起火點，研判是人為縱火，全案依公共危險罪移送地檢偵辦。

日前新竹市才發生親屬縱火釀多死的意外，尖石秀巒村則出現屋主疑似精神狀況不穩定，疑似縱火將自家連同弟弟家一併燒光是件。傳出宋姓男子平時就行為讓人擔心、也無法謀生能力，事發時因人在現場徘徊，在地部落族人直覺宋男就是縱火者。

該處為兩間約40坪大小的鐵皮屋，第1棟起火後，火勢蔓延至第2棟，沒多久就講兩棟鐵皮屋吞噬。消防隊獲報後也派遣田埔、橫山、尖石、竹東及第2大隊共9車19人前往灌救，火勢迅速被撲滅，幸虧無人傷亡。

經消防局現場採證，初步研判為縱火，兩間房屋內均有起火點，其中一間還不止一處起火點，符合傳統縱火型態，現場也發現促燃劑的痕跡，懷疑可能是汽油或是酒精，已將相關事證帶回化驗，以釐清嫌犯作案工具。

警方則表示，該處為宋姓兩兄弟住處，事發時嫌疑人的弟弟接獲消息趕回住處，並斥責哥哥。經警方調查，宋男當時疑似因精神狀況不穩，持汽油在屋內潑灑，從房間內點火後，接著前往客廳點火，正準備在親人房間點火時遭撞見，親人來不及阻止，火勢便蔓延開來，幸虧所有人均逃出屋外，無人傷亡。目前警方也已將宋男帶回調查，釐清事發原因。