日本參議院大選今天公告，各黨在7月10日投開票前展開為期18天選戰。執政黨自民黨總裁（黨主席）、首相岸田文雄在公告日的首場演說，再度選在311大地震災區的福島市舉行。

日本政府總務省官網指出，參議院不像眾議院可以透過解散選舉，而是隨6年任期屆滿進行改選；根據憲法規定，參議員任期交錯，每3年改選半數席次。

參議院議員目前共有248席，其中100席由比例代表選出，另外148席從各選區選出；因此，每3年改選半數50席比例代表議員，及74席區域議員。

參議院248席改選半數，再加上1席補選，今年總共要選出125席。

日本產經新聞報導，參議院大選今天公告，各黨到7月10日的投開票日前，展開為期18天的選戰。

岸田今天選擇從福島市發出選戰「第一聲」（各黨主席在選戰公告日進行的第一場演說）。他說，「福島對自民黨來說是一個特別的地方，因為從東日本大震災（311大地震）的重建，是自民黨重新奪回政權的原動力」。

他說，自民黨身為國民政黨，一切都是為了國民而努力，「讓我們重新思考這種想法的地方就是福島」。

岸田說，這次大選攸關面對福島重建、對抗疫情、因應烏克蘭情勢及物價高漲等劃時代重大課題，哪一個政黨能拿出具體成績，並由選民做出判斷。

最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太首場演說，選擇在青森市舉行。他說，現在需要的國會，是一個充滿緊張感且能跟執政黨提出抗議、進行論戰的國會。

泉健太說，物價高漲但年金減少，「我們不要一個無視大家生活與家庭經濟的政治」。

讀賣新聞報導，自民黨從2011年發生311大地震後，包括眾議院大選在內的中央級選舉，黨主席在公告日的首場演說一直都選在災區舉行，意圖展現自民黨貼近災區及全力重建的態度。

自民黨前總裁安倍晉三在2012年眾議院大選時，選擇福島市做為「第一聲」演說地；2016年參議院大選時，選擇當年4月發生熊本大地震的熊本市舉行首場演說，並在結束後立刻長途轉往福島縣繼續演說。

2019年參議院大選時，安倍選擇一處因福島核子事故遭受影響而苦惱的果園，作為首場演說地。

岸田2021年接任首相後的第一場中央級大選就是眾議院大選，當時也選在福島市發出「第一聲」。

日本放送協會（NHK）報導，各政黨面對參議院大選正式公告，紛紛公布各自聲明。

自民黨聲明表示，將堅定地展開外交與安全保障戰略，並採取迅速且綜合的高油價與高物價對策，來守護國民生活。

立憲民主黨表示，將以「生活安全保障」為主，提出包括「對抗高物價」、「教育無償化」及「穩健的安全保障」3大重點，從民眾觀點來重新檢視所有的安全保障，以身為力求政黨輪替的政黨推動負責任政策。

與自民黨聯合執政的公明黨，同樣認為日本正面臨物價高漲等劃時代課題，訴求與自民黨團結贏得勝選，確保穩定的執政基礎。

日本維新會、國民民主黨、共產黨等在野黨，也都觸及高物價、低薪資等議題。