連接金門本島和烈嶼鄉的金門大橋預計9月底完工、10月底通車。施工單位昨晚試燈，七彩絢麗燈光閃爍，民眾驚呼連連。施工單位預告，待燈具全部到位、5塔一起發光，場面更為壯觀。

全國首座跨海大橋金門大橋，西起烈嶼鄉（小金門）湖埔路，東到金寧鄉湖下慈湖路，全線5.4公里，其中跨海橋長4.8公里。

工務處指出，到17日止，金門大橋預定進度97.82%、實際進度97.46%。交通部長王國材預定25日視察金門大橋，將見證大橋P46預鑄節塊閉合，這將是大橋倒數第2根完成合攏的預鑄節塊，最後1根預定7月中旬接合，到時金門大橋橋面將完全閉合。

交通部高速公路局第二新建工程處第五工務所主任張震宇今天接受中央社記者訪問表示，大橋工程預定9月底完工後，將啟動路面工程施作；如無天候和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，可望10月底通車。

施工單位說，金門大橋共有5座造型墩柱，以外置預力鋼索形成5塔，昨天測試的是其中1塔的全彩LED投射燈效果，測試結果仍有改善空間；待燈具全部到位後，未來5塔齊放光芒，加上橋墩的線燈，場面預料更為壯觀。

得知金門大橋測試燈光，昨晚不少民眾齊聚慈湖觀景台、同安渡頭和建功嶼等地搶拍，看到七彩燈光依序閃爍，民眾驚呼不已。有民眾說，希望年底前能通車，明年金門馬拉松就可見證大橋通車的歷史時刻了。

金門大橋從規劃、動工至今，超過20年。民國101年展開主體工程。高公局表示，由於金門大橋是國內第一座長距跨海大橋，承包商和施工團隊都缺乏經驗，導致過程中有2家廠商因資格不符，或因進度嚴重落後而解約；105年重新發包，由東丕營造承攬，並在當年12月28日重啟工程，終於將在今年開花結果。（編輯：黃世雅）1110622