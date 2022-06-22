陽明交大與多個縣市政府合作，於今年暑假推「雙語線上遊學團」，由陽明交大師資擔任導師，鎖定FutureLearn上受歡迎的課程，鼓勵高中職學生在課程認識議題，並與各國學習者互動。

教育部針對全國中小學提出「推動中小學數位學習精進方案」，連續4年總預算200億元，包含充實數位學習內容、行動載具與網路提升、教育大數據分析等三大面向。

而陽明交大的「高中職數位教學平台啟動專案」也是認證方案之一，與桃園市、新北市和基隆市等縣市合作，為高中職打造專屬數位教學專區，其中的亮點是「雙語線上遊學團」。

陽明交大長期以來推動數位學習，以及大規模開放式線上課程（MOOCs，磨課師），這次雙語線上遊學團目的在於鼓勵高中職學生走出舒適圈、拓展視野，並強化外語能力，在國際級的線上學習平台，完成自主學習。

課程內容鎖定全球領導學習平台「FutureLearn」上，最受歡迎的課程，由陽明交大師資擔任導師（mentor），鼓勵高中職學生在課程中認識議題，並與各國學習者沉浸式互動，完成個人學習及反思。

導師們都具有數位學習與英語教學經驗，學生藉此機會，可訓練自己的線上學習策略技巧與英文參與課程能力，藉著參加英語系國家的大規模開放線上課程，學生不僅取得國際平台證書，也能養成在數位世界中，培養具國際觀點的自主學習能力。

「FutureLearn」是英國首個MOOCs平台，2012年由全歐洲規模最大的高等教育機構英國公開大學（The Open University）創立，目前與大英博物館、英國文化協會、大英圖書館等261所機構合作，線上學習者超過300萬人。