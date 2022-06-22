由民進黨年底選舉參選人組成的「宜蘭新世代參政聯盟」，今天（22日）批宜蘭治安狀況逐漸惡化，多起重大案件接連發生，縣民人心惶惶，並批縣長林姿妙缺席治安會報。縣府澄清說，林縣長重視並掌握縣內治安狀況，且破案件數被列入負指標，才發生誤解，事實上宜蘭治安是相對平穩。

宜蘭新世代參政聯盟指出，近期宜蘭縣發生隨機割頸案、特斯拉男持BB槍逞凶等案，讓居民感到不安，縣府例行的治安會報林姿妙卻缺席，除了顯示林姿妙不重視之外，更無法提振警方士氣。

聯盟引述雜誌調查資料，指宜蘭縣治安評比敬陪末座，呼籲縣府要就提高破案率，否則就減少發生率；宜蘭縣是觀光大縣，不只要縣民安全，也要保護遊客的安全。

縣府表示，治安會報是祕書長親自主持，縣長也了解治安會報內容，對縣內治安相當重視，宜蘭縣在2020、2021年各發生7起槍擊案，不只全都偵破，偵破時間平均在3日內，宜蘭縣的肅槍、緝毒成績在全國還是名列前茅。

縣府解釋，治安指標會落後，主要是查緝案件多，縣內人口少，加上破案案件被列入負指標，才有此誤解，如果將破案件數列入正向指標，宜蘭在非六都中還是全國第一；日前縣內發生隨機割頸案，警方在16小時逮捕嫌犯，特斯拉男案警方還前往花蓮逮人歸案，宜蘭治安是相對平穩。