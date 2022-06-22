小路（左起）、郭婷筠、彭正以及阿甘。（民視提供）

小路（左起）、阿甘、郭婷筠、彭正PK猜歌。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》邀請到發行台語專輯的夫妻檔彭正及郭婷筠，發行第8張專輯《花開花謝》的郭婷筠靠著驚人毅力減重25公斤，讓主持人小路、阿甘大呼不可思議，看到本人真的很像換一個人，郭婷筠也自爆：「這張唱片封面是有史以來跟她最像的一次，不然以前7張專輯的攝影師都修片修到牆壁歪了」，超爆笑又直率個性也讓大家笑歪。

同樣發行新專輯的彭正表示《永遠仝款》帶有「永遠一樣」的含義，提醒他不管對待老婆、家人或者粉絲，還是愛唱歌的初衷都要抱持著「永遠一樣」的態度，他也稱讚老婆郭婷筠相當旺夫，不僅帶領他加入新經紀公司，展開新的人生，最重要的是，郭婷筠一路以來的相伴，更是讓他感動。

2位主持人特地出考題要與彭正、郭婷筠夫妻檔PK遊戲「地獄級猜歌」，由台語超爛的小關主「謎之小姐姐」用台語唸國語歌詞，並搶快答出歌曲名稱，破台語講起來像是外星文讓大家臉綠，但「一妻當關」的郭婷筠頻頻答對，老公彭正「腦霧」連他上一張專輯歌曲都沒察覺，超慢一拍的反應讓大家笑歪，意外效果也讓主持人小路忍不住來問彭正：「知道現在在錄影嗎？」夫妻檔也臨時被cue對唱，超有默契與契合的歌聲讓現場聽得如癡如醉。

反應超快的郭婷筠敗在一首〈包青天〉，只見同組的主持人阿甘與小路起內鬨互相搶答，不熟這首歌的郭婷筠跟彭正在旁邊冷眼看著他們，超直白郭婷筠說主持人兩位是「長青組」還大喊：「讓你們啦！」讓主持人直接被GG，超可愛互動讓錄影笑聲連連。