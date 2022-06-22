RUR全球最佳大學排名，元智社會科學類獲台灣綜合性私校冠軍。（元智大學提供／呂筱蟬桃園傳真）

2022年俄羅斯全球最佳大學排名RUR（Round University Ranking）最新結果出爐，元智大學在「台灣綜合性私校排名」（不含醫學院）榮獲第2名的佳績，尤其在「社會科學」類的排名，更獲得台灣綜合性私校（不含醫學院）冠軍。

RUR是長年關注全球大學排名的國際評比機構，透過「教學、研究、國際多樣性、財務可持續性」等四大面向，採計共20項指標。每年評估全球1000多所世界領先的高等教育機構表現，所做出的評比。

2022年度入榜的台灣大專院校共有35所，元智大學整體表現第22名，在「台灣綜合性私校排名」（不含醫學院）榮獲第2名，尤其在「社會科學」類的排名，更搶下台灣綜合性私校（不含醫學院）的第1名。「社會科學」類包括評比學校對於人文與社會科學研究如法律、社會工作、語言、國際關係等。

元智大學人文社會學院長劉宜君表示，元智大學人文社會學院整合人文藝術與社會科學，帶領學生進入社會關懷與文創產業的領域。其中社會暨政策科學系是桃園地區唯一提供社會工作師訓練的學系，並強調對於社會統計、民意調查方面的專業，設立民意調查中心；藝術與設計學系更以扎實的工作營與工程創意整合著稱；應用外語學系為全台第一個英日語雙修科系；中國語文學系為第一個透過程式語言的學習，將傳統文學與現代科技結合的文學系。

劉宜君說，近年來人社院積極推動跨域整合提升數位科技與人文知識的結合，透過程式語言的學習、大數據分析與操作、新一代影音媒體操作，讓人文與社會科學，有更多的樣貌，培育出數位跨領域文創產業與政策的全方位人才。